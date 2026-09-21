【讲座】

书香世家：蔡文玄生平与文人圈子

（23日，14时－16时，新加坡国立大学中央图书馆，四楼研讨会室，免费）

国大图书馆主办，叶舒瑜博士主讲，以蔡文玄的生平、事业，及交友为主题，探讨他如何凭借对文学、电影与艺术的热忱，推动新马华人大众文化的传播与发展。活动也包括国大图书馆副馆长沈俊平博士和特藏组馆员周凯琴分享许绍南和蔡文玄捐赠之特藏及文献展示。

网址：nus.libcal.com/event/5973755（报名）

【展览】

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时－19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这名女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

萧学民回顾展：上下求索

（至23日，11时－19时，南洋艺术学院，义安公司第一、二展厅，明古连街80号，免费）

展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，横跨1990年代至今。

网址：nafa.edu.sg/events/Realism-the-language-of-spirit--mind-and-body-siew-hock-meng

潮涌狮城：从开埠小港到环球都会

（至10月9日，10时－19时，国家博物馆，B1展厅，史丹福路，本地公民与永久居民免费）

分五大展区，从新加坡与海洋的连接出发，展出超过350件馆藏文物，讲述新加坡从小港口到如今国际大都会的转变历程。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/once-upon-a-tide

称心称重

（至10月17日，11时－19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时－19时， 国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五名女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎·西纳加，以及帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

时光之旅：穿越狮城700年（Singapore Odyssea: A Journey Through Time）

（常设展，10时－19时，国家博物馆，邵氏基金玻璃圆楼（Glass Rotunda），史丹福路，本地公民与永久居民免费）

以一艘象征未来新加坡的“时光船”为起点，带领观众沿着螺旋坡道，穿越新加坡过去700年的关键历史阶段，其中也穿插流传至今的传说故事。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/singapore-odyssea