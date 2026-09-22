【演出】

《玛丽·林-罗德里格斯女士的激进化》（英语演出）

（24日至10月10日，星期二至星期六：19时30分（星期六增演14时30分），星期天：13时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：45 - 85元）

“老好人”校长玛丽管理的严苛学校让敏感学生珊备受折磨。一场悲剧将两人命运紧紧交织，迫使玛丽在“职业职责”与“道德良知”之间做出艰难抉择。

网址：wildrice.com.sg/event/472248-radicalisation-mary-lim-rodrigues/（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（24日（每周四，第二个周四除外），15时30分－16时30分，大巴窑公共图书馆3楼节目区，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

【展览】

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

BrandonTay个展：Sangkalan

（至25日，10时－21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

“Formula 1”展

（至10月18日，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

老相机博物馆

（10时－19时30分，常设展，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

【其他】

《如愿之缤纷华艺》才艺展二周年庆

（24日至30日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

活动包括展出不同文艺达人的艺术作品，讲座和表演。

网址：facebook.com/profile.php?id=61571615320540&locale=zh_CN