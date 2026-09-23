【演出】

午间音乐会：便当音乐盒

（23日，12时，大华银行广场（UOB Plaza Atrium），免费）

新加坡华乐团与四川豆花饭庄和诚兴有机联合呈献，华乐团将献上一系列充满中秋氛围的乐曲。副指挥连汶华执棒。

网址：sco.com.sg/230926



英语戏剧《玛丽·林—罗德里格斯女士的激进化》

（24日至10月10日，星期二至星期六：19时30分（星期六增演14时30分），星期天：13时30分，义安公司剧院@野米，福南中心四楼，门票：45—85元）

“老好人”校长玛丽管理的严苛学校让敏感学生珊备受折磨。一场悲剧将两人命运紧紧交织，迫使玛丽在“职业职责”与“道德良知”之间做出艰难抉择。

网址：sistic.com.sg/events/rad1026/（购票）

【展览】

《历史回响》——李世光油画作品个展

（至10月11日，11时30分－18时30分，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（Orchard Rendezvous Hotel）一楼14／15号，东陵路，免费）

展出二十余件近年来创作的油画作品，既是一次对经典的回望，也是一次对当代的凝视。

电话：83510200、83577781



《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore



“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时－18时（星期一、二及公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。

萧学民回顾展：上下求索

（最后一天，11时－19时，南洋艺术学院，义安公司第一、二展厅，明古连街80号，免费）

展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，横跨1990年代至今。

网址：nafa.edu.sg/events/Realism-the-language-of-spirit--mind-and-body-siew-hock-meng



摄影回顾展“陈立诚：色彩人生”

（至27日，星期二至星期天：12时－19时（星期天16时结束），Objectifs摄影与影像中心，密驼路155号，免费）

展出已故摄影家陈立诚的艺术生涯各个时期的代表作共55件，既有记录国家建设时期的黑白街头摄影，也有令他享誉国际、层次丰富且色彩斑斓的“色彩衍生”（colour-derivation）蒙太奇作品，还有他步入八旬高龄后创作的、充满冥想意味的日出系列。

网址：objectifs.com.sg/tan-lip-seng-colour/

【其他】

《如愿之缤纷华艺》才艺展二周年庆

（24日至30日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

活动包括展出不同文艺达人的艺术作品、讲座和表演。

网址：facebook.com/profile.php?id=61571615320540&locale=zh_CN



“月满狮城·四海同辉”跨宗教中秋庆祝活动

（25日，18时，新加坡海南会馆，美芝路47号，免费）

新加坡海南会馆、琼州天后宫和种族和谐圈（Harmony Circles）联办，以传统佳节为契机，促进不同种族与宗教之间的交流，共庆中秋佳节。

网址：forms.gle/EuanT8sqcVX1VHyP7（报名）