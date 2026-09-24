【演出】

水渍月印

（25日和26日，19时15分、20时30分，裕廊湖花园星和园迎宾厅旁，园景路（Yuan Ching Rd），免费）

化生艺术团呈献，运用星和园迎宾厅的建筑风格编舞，并通过舞美设计构建想象中的月球景观，引导演出动线与舞者的行进方向，为观众呈现具皮影风格的舞蹈。

网址：artsfission.org/watermarks-of-the-moon



荧幕回声：经典剧集音乐会

（26日，15时、19时30分，新加坡华族文化中心、九楼表演厅、门票：28、38元）

新加坡华族文化中心呈献，由鼎艺团制作，汇集《雾锁南洋》《咖啡乌》《早安老师》等经典曲目，也包括近年热播剧《小娘惹》的《如燕》《落花如雨》和《过江新娘》的《温习》等主题曲。

网址：sistic.com.sg/events/drama0926（购票）



绿荫乐鸣

（26日，18时30分，裕廊湖花园，Ficus Lawn ，免费）

新加坡华乐团呈献，华乐团与本地艺人罗美仪、高美贵及黄振隆献唱《归零》《月下煮茶》《阿嬷的话》等脍炙人口的歌曲。 副指挥连汶华执棒。

网址：sco.com.sg/260926

【讲座】

《黄土家族》新书分享会

（26日，14时—15时30分，草根书室，武吉巴梳路25号，收费：5元）

一起聆听张遇分享《黄土家族》的写作过程，了解一段家族史如何从上一代人的生命，走进下一代人的记忆。

网址：forms.gle/sP74EeiEwEFgDdXH8（报名）



我不要活得像猴子了！——做个真正快乐的主宰者

（26日，14时—17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀企业家论坛和新加坡儒商学会联办，林耀隆分享跨越工作与生活失衡的迷失，拟定优质人生与企业策略，整合工作与个人的远景、使命及价值观。

电话：68421123；网址：tinyurl.com/XiyaoQiYeJia（报名）



《易经》系列讲座：乾卦之天龙八部（下）

（26日，18时—19时30分，蔡厝港图书馆，节目区一，免费）

汉文化读书会呈献，书写文学协会秘书高元杰（羽云）主讲。

网址：nlb.libcal.com/event/5916052（报名）

【展览】

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



雕像藏品展

（星期二至星期天：11时－20时，常设展，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

【其他】

中秋团圆乐庆祝活动

（26日，17时，海南会馆，琼州大厦一楼礼堂，美芝路47号，收费：28元）

新加坡海南会馆和琼州天后宫主办，现场准备了丰富的全包超值固本（All-in-OneCoupon），美食包括：烤全羊、冰淇淋、沙爹及自助餐。

网址：forms.gle/FLyrg6kdqGQ5HUjVA（报名）