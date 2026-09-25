【演出】

绿荫乐鸣

（26日，18时30分，裕廊湖花园，Ficus Lawn，免费）

新加坡华乐团呈献，华乐团与本地艺人罗美仪、高美贵，以及黄振隆献唱《归零》《月下煮茶》《阿嬷的话》等脍炙人口的歌曲。副指挥连汶华执棒。

网址：sco.com.sg/260926

南风飘扬26

（27日，17时，新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，门票：15元）

回响吹打团呈献，今年视野延伸至更广阔的华乐版图，半数作品来自新加坡作曲家，另一半汇聚中国大陆、香港、台湾与马来西亚的创作声音，在舞台上呈现本地创作与区域华乐创作的交流与对话。

网址：sistic.com.sg/events/opus0926（购票）

“华乐星海2026”音乐会

（27日，19时30分，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元）

星海艺术研究会呈献，音乐总监沈国钦指挥，以大合奏、阮重奏和古筝三重奏呈献七首作品。

电话：91384130、96709383（购票）

【讲座】

我不要活得像猴子了！——做个真正快乐的主宰者

（26日，14时—17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀企业家论坛和新加坡儒商学会联办，林耀隆分享跨越工作与生活失衡的迷失，拟定优质人生与企业策略，整合工作与个人的远景、使命及价值观。

电话：68421123；网址：tinyurl.com/XiyaoQiYeJia（报名）

《易经》系列讲座：乾卦之天龙八部（下）

（26日，18时—19时30分，蔡厝港图书馆，节目区一，免费）

汉文化读书会呈献，书写文学协会秘书高元杰（羽云）主讲。

网址：nlb.libcal.com/event/5916052（报名）

《拉萨河畔的曼陀罗》新书发布会

（27日，14时—16时，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

友联书局呈献，作者寓云分享那些关于故乡、童年与生命记忆的故事。

网址：eventbrite.sg/e/2001697238324（报名）

导读《朝向环境伦理》

（27日，15时—17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，张志华导读，讲述新马两地40年间的华文文学，从政治、人文、社会与科技等多维伦理角度，探讨文学中的生态环境书写。作者张森林也将导读与分享他的研究历程与创作心得。

网址：nlb.libcal.com/event/5971077

《跨越解码》新书发布会

（27日，15时，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

作者乔舟人（周通泉）亲自分享他从中国走向世界，并成为首名来自中国的新加坡专业工程师（PE）的心路历程与行业洞察。

网址：facebook.com/zallbookstore

【展览】

BrandonTay个展：Sangkalan

（最后一天，10时—21时，榜鹅区域图书馆，免费）

新加坡美术馆主办，让新加坡艺术家创作作品，巧妙融入建筑与人行道之间的空间，邀忙碌的人们驻足欣赏。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/brandon-tay-sangkalan

【其他】

中秋团圆乐庆祝活动

（26日，17时，海南会馆，琼州大厦一楼礼堂，美芝路47号，收费：28元）

新加坡海南会馆和琼州天后宫主办，现场准备了丰富的全包超值固本（All-in-OneCoupon），美食包括：烤全羊、冰淇淋、沙爹及自助餐。

网址：forms.gle/FLyrg6kdqGQ5HUjVA（报名）