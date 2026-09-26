【演出】

“华乐星海2026” 音乐会

（27日，19时30分，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元）

星海艺术研究会呈献，音乐总监沈国钦指挥，以大合奏、阮重奏和古筝三重奏呈献七首作品。

电话：91384130、96709383（购票）

【讲座】

我不要活得像猴子了！——做个真正快乐的主宰者

（26日，14时—17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀企业家论坛和新加坡儒商学会联办，林耀隆分享跨越工作与生活失衡的迷失，拟定优质人生与企业策略，整合工作与个人的远景、使命及价值观。

电话：68421123；网址：tinyurl.com/XiyaoQiYeJia（报名）

《易经》系列讲座：乾卦之天龙八部（下）

（26日，18时—19时30分，蔡厝港图书馆，节目区一，免费）

汉文化读书会呈献，书写文学协会秘书高元杰（羽云）主讲。

网址：nlb.libcal.com/event/5916052（报名）

《拉萨河畔的曼陀罗》新书发布会

（27日，14时—16时，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

友联书局呈献，作者寓云（张薇）分享那些关于故乡、童年与生命记忆的故事。

网址：eventbrite.sg/e/2001697238324（报名）

导读《朝向环境伦理》

（27日，15时—17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，张志华导读，讲述新马两地40年间的华文文学，从政治、人文、社会与科技等多维伦理角度，探讨文学中的生态环境书写。作者张森林也将导读与分享他的研究历程与创作心得。

网址：nlb.libcal.com/event/5971077

《跨越解码》新书发布会

（27日，15时，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

作者乔舟人（周通泉）亲自分享他从中国走向世界，并成为首位来自中国的新加坡专业工程师（PE）的心路历程与行业洞察。

网址：facebook.com/zallbookstore

【展览】

眷念与归属——邓汝能的城市书写

（至30日，12时－19时，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），一楼01号，免费）

汇集约15件作于2018年至2026年间的作品，聚焦新加坡城市景观的描绘。

网址：artcommune.com.sg

王永春个展“AGAIN”

（至10月4日，11时－19时，Art Outreach画廊，吉门营房，洛克路5号，一楼6号，免费）

展览围绕机会、重复、不确定性，以及一个很简单的问题展开：当我们有机会再来一次时，我们会怎么做？

网址：artoutreachsingapore.org/event-details/again（报名）

万象绘境——萧学民的艺术

（最后一天，12时－18时30分，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），四楼46号，免费）

展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。

网址：facebook.com/haihuiart

杉本博司个展“形即空”

（至10月4日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）