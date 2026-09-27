【讲座】

《拉萨河畔的曼陀罗》新书发布会

（27日，14时－16时，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

友联书局呈献，作者寓云（张薇）分享那些关于故乡、童年与生命记忆的故事。

网址：eventbrite.sg/e/2001697238324（报名）

碰撞与融入，误解与理解：如何看待新加坡与新移民——《不可战胜的夏天：一个新移民的新加坡观察》新书分享会

（27日，14时－16时，友联书局，百胜楼，三楼01号，免费）

来听班妮老师聊聊新加坡与新移民之间那些有趣的误会和理解，感受不一样的夏天故事。

网址：eventbrite.sg/e/1998122231382（报名）

导读《朝向环境伦理》

（27日，15时－17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，张志华导读，讲述新马两地40年间的华文文学，从政治、人文、社会与科技等多维伦理角度，探讨文学中的生态环境书写。作者张森林也将导读与分享他的研究历程与创作心得。

网址：nlb.libcal.com/event/5971077

《跨越解码》新书发布会

（27日，15时，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

作者乔舟人（周通泉）亲自分享他从中国走向世界，并成为首名来自中国的新加坡专业工程师（PE）的心路历程与行业洞察。

网址：facebook.com/zallbookstore

【展览】

眷念与归属——邓汝能的城市书写

（至30日，12时－19时，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），一楼01号，免费）

汇集约15件作于2018年至2026年间的作品，聚焦新加坡城市景观的描绘。

网址：artcommune.com.sg

王永春个展“AGAIN”

（至10月4日，11时－19时，Art Outreach画廊，吉门营房，洛克路6号，三楼18号，免费）

展览围绕机会、重复、不确定性，以及一个很简单的问题展开：当我们有机会再来一次时，我们会怎么做？

网址：artoutreachsingapore.org/event-details/again（报名）

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

敦煌：佛教艺术与丝绸之路（Sacred Caves: Dunhuang, Buddhism, and the Silk Road）

（至2027年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

摄影回顾展“陈立诚：色彩人生”

（最后一天，12时－16时（星期天16时结束），Objectifs摄影与影像中心，密驼路155号，免费）

展出已故摄影家陈立诚的艺术生涯各个时期的代表作共55件，有记录国家建设时期的黑白街头摄影，也有令他享誉国际、层次丰富且色彩斑斓的“色彩衍生”（colour-derivation）蒙太奇作品，还有他步入八旬高龄后创作的、充满冥想意味的日出系列。

网址：objectifs.com.sg/tan-lip-seng-colour/