【讲座】

南洋孔教会10月4日（星期天）上午10时至下午5时，在终身学习学院一楼礼堂举办曾昭祥人文讲座暨国际儒学研讨会“动荡时代的坚守——儒学与现代社会”，曾昭旭教授、梁元生教授、李元瑾教授、颜炳罡教授，以及刘震教授主讲，免费入场。报名网址：reurl.cc/4Yg4oX；WhatsApp：97865329；电话：63385110

【课程】

新加坡海南会馆10月2日起（每逢星期五），在琼州大厦六楼多功能室开办“符媖媖老师声乐教学班”（共10节课）。设民歌班（下午3时30分至5时30分）与流行歌曲班（晚上7时至9时），学费每人150元。报名网址：shorturl.at/6D7wK；WhatsApp：91776984；电话：63363457

新加坡海南会馆10月5日起（每逢星期一）晚上7时30分至9时30分，在琼州大厦六楼多功能室开办“文史深度讲座系列”（八节课）。邹璐、黄子明与林志强主讲，深度剖析南洋文献、早期华校、报业与戏剧史，学费每人120元。报名网址：shorturl.at/mWwAZ；电话：85181793；电邮：admin@hainan.org.sg

新加坡南洋赵氏总会每逢星期二晚上7时至9时，在会所长期举办书法班，名师指导。内容涵盖篆、隶、草、行、楷等书体，并根据学员水平进行个别指导，每月学费20元。报名电话：96679272／62980847

【活动】

新加坡许氏总会10月3日（星期六）早上10时，在欧南山直属庙宇檺林宫举行庆祝三王爷公神诞庆典，欢迎宗亲踊跃出席上香交流。电话：82235175

新加坡三江会馆11月7日（星期六）傍晚6时，在费尔蒙酒店举行120周年庆典晚宴，每人100元，报名截止日期本月30日（星期三）。报名网址：forms.gle/HaUdC8nvTg7vjzxB6；电话：63321487／63339790；Whatsapp：85226784