​【展览】

《花影驭风》—— 爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至10月25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore



雅诗柏设计事务所（RSP）70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至六：9时－17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，RSP参与了新加坡的城市发展，建设了多个具代表性的地标。展览揭露了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/



敦煌：佛教艺术与丝绸之路（Sacred Caves: Dunhuang, Buddhism, and the Silk Road）

（至2027年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）



油画九月

（9月28日最后一天，11时－16时30分，MKAU画廊，乌美1路第3015A座，六楼15号，免费）

MKAU画廊策展人Kenz主办，展示河北画家孟志华及本地画家刘玉水和卢家凤老师等油画画作。

电话：81262999（询问）



杉本博司个展“形即空”

（至10月4日，10时－19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）



走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时－18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时－18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。​

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时－21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html