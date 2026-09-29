【展览】

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（10月1日至30日，10时－21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

PDA 20：新加坡设计有力

（至11月1日，10时－19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖（President’s Design Award Singapore）今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件年度设计奖与47名年度设计师的作品。

网址：pda.designsingapore.org

李华弌个展“物我两忘”

（至11月21日，星期二至星期六：10时－19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin

敦煌：佛教艺术与丝绸之路（Sacred Caves: Dunhuang, Buddhism, and the Silk Road）

（至2027年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月2日，榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解展览内容，并投选自己喜爱的内容支柱及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时－18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

新加坡华人·探索本土华族文化

（10时－20时（星期一14时开始），常设展，新加坡华族文化中心，二楼观音堂佛祖庙展厅，海峡林荫道（Straits Boulevard），免费）

内容包括早期移民前来的先辈移植到本地的传统华族文化，也介绍这些传统文化如何通过与不同种族和方言群体交流，而产生了独特的面貌。分五个展区，让访客了解本地华人文化的演变过程。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/singaporen-exhibition/

【其他】

《如愿之缤纷华艺》才艺展二周年庆

（至30日，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

活动包括展出不同文艺达人的艺术作品、讲座和表演。

网址：facebook.com/profile.php?id=61571615320540