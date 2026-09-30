【展览】

“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时－18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。

眷念与归属——邓汝能的城市书写

（最后一天，12时－19时，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel），一楼01号，免费）

汇集约15件作于2018年至2026年的作品，聚焦新加坡城市景观的描绘。

网址：artcommune.com.sg

锐MIX 2026：戏生不息

（至10月4日，9时－22时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心青年协力星成员Ethan Tan（Project Obscura）呈献，透过新一代创作者的镜头，窥探传统戏曲的幕后世界，感受文化与艺术交织的视觉呈现。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/a-living-stage-stories-of-chinese-opera-remix-2026/

称心称重

（至10月17日，11时－19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时－18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时－21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时－19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html

【其他】

义安潮州文化美食节2026

（10月2日至4日，10时－21时（2日12时开始／14时－17时休息），义安城广场，乌节路，免费）

义安文化中心和新加坡潮州总会联办，汇聚多种潮州特色美食，还有本地潮剧、潮乐团体带来精彩演出。活动现场不售卖美食券，每个时段将派发100张免费美食券，先到先得，发完为止。

网址：facebook.com/NgeeAnnCulturalCentre/

《如愿之缤纷华艺》才艺展二周年庆

（最后一天，11时－18时，新加坡艺术空间（The Art Space SG），Hor Kew Business Centre，一楼01号，加冷布丁路66号，免费）

展出不同文艺达人的艺术作品。

网址：facebook.com/profile.php?id=61571615320540