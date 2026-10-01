【演出】

回顾经典：胡炳旭

（3日，19时30分，新加坡华乐团音乐厅，门票：20、40、60、90元）

新加坡华乐团呈献，演出曲目包括《沙迪尔传奇》、三弦协奏曲《刘胡兰》、扬琴协奏曲《黄河》等作品 。澳门中乐团音乐总监兼首席指挥张列执棒。

网址：sco.com.sg/031026（购票）

【讲座】

谈爱情的诡谲辩证

（3日，19时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会与南洋孔教会联办，曾昭旭教授主讲，从爱情的发生与浪漫触动谈起，探讨两个人如何在现实生活中面对差异、经历磨合，让爱情从感觉走向成长，在关系中成就更深刻而圆满的生命意义。

电话：68421123；网址：tinyurl.com/XCA2026activityreg（报名）

困境与放逐

（3日，19时—20时30分，城市书房，The Modules，三楼02号，如切路387号，免费）

城市书房主办，黄凯德主持，潘靖穎和林艺君主讲，两人出了第一本书后，一起远赴英国深造。想知道她们从出书到留学之间，是否找到文字的去处？

网址：forms.gle/jCJbf4oTdTteD7kC7（报名）

【展览】

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月17日，10时—22时，第一乐广场（Lot 1） ,一楼有盖广场，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

《历史回响》——李世光油画作品个展

（至10月11日，11时30分－18时30分，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（Orchard Rendezvous Hotel）一楼14／15号，东陵路，免费）

展出二十余件近年来创作的油画作品，既是一次对经典的回望，也是一次对当代的凝视。

电话：83510200、83577781

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时， 国家美术馆，底层义安公司中央 大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

时光之旅：穿越狮城700年（Singapore Odyssea: A Journey Through Time）

（常设展，10时－19时，国家博物馆，邵氏基金玻璃圆楼（Glass Rotunda），史丹福路，本地公民与永久居民免费）

以一艘象征未来新加坡的“时光船”为起点，带领观众沿着螺旋坡道，穿越新加坡过去700年的关键历史阶段，其中也穿插流传至今的传说故事。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/singapore-odyssea