【演出】

弗朗明哥庆典“FlamencAsian”

（3日：20时／4日：15时、19时30分，滨海艺术中心小剧场 ，门票：38、58元）

弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras与来自七个国家和地区的艺术家联合呈献，两部作品《破碎大地，鲜活灵魂》和《 明日碎片》聚焦气候问题、人工智能和人类韧性，为历史悠久的舞种注入当代性。

网址：sistic.com.sg/events/flamencasian1026（购票）

【讲座】

谈爱情的诡谲辩证

（3日，19时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会与南洋孔教会联办，曾昭旭教授主讲，从爱情的发生与浪漫触动谈起，探讨两个人如何在现实生活中面对差异、经历磨合，让爱情从感觉走向成长，在关系中成就更深刻而圆满的生命意义。

电话：68421123；网址：tinyurl.com/XCA2026activityreg（报名）



动荡时代的坚守——儒学与现代社会

（4日，10时—17时，终身学习学院（Lifelong Learning Institute），一楼礼堂，友诺士8路，免费）

新加坡南洋孔教会主办，曾昭旭教授、梁元生教授、李元瑾教授、颜炳罡教授和刘震教授主讲，探讨儒学在现代社会中的意义与价值。

网址：reurl.cc/4Yg4oX（报名）



被抹去的冈9420——日美联手掩盖的历史真相

（4日，14时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

本地学者林少彬主讲，以日军冈字第9420部队为主题，从已公开的留守名簿、防疫研究论文及多国史料出发，了解这支部队的组建背景与其在东南亚的组织布局，共同追寻掩盖的历史真相。

网址：mahayuyi-261004.eventbrite.sg/（报名）



导读《马礼堂养气功功法》

（4日，14时—15时30分，淡滨尼区域图书馆，节目区一，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士主讲。分享马礼堂择取古人养生大道之精华，并根据实践经验，集中医、气功、武术之大成，总结归纳出的一套气功功法。

网址：nlb.libcal.com/event/5974442（报名）



《读红楼》新书分享会

（4日，15时，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

随作家六神磊磊重新走进《红楼梦》，从“解密”回归“阅读”，从人物与故事中重新发现人性、生活，以及这部经典温柔敦厚的底色。

网址：forms.gle/QWessrRsxVpLAxDr6（报名）



《儿童奇幻桥梁书》新书发布会

（4日，15时30分—17时30分，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

本地绘本作家贾立明分享新书的创作灵感，带领孩子探索奇幻故事背后的想象与成长。

网址：forms.gle/UHNEw9qhLtMcpRsD6（报名）

【展览】

《2026艺韵腾辉》国际艺术交流展

（2日至5日，11时—18时（5日17时结束），醉花林俱乐部，四楼展厅， 免费）

新加坡（国际）文化艺术联合会主办，汇聚150名海内外艺术家的优秀作品，展出内容涵盖书法、国画、西画等多种艺术形式。

网址：iacfsg.com