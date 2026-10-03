【演出】

《SG:SW 2026我写我的歌》压轴演唱会

（3日，19时－22时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：18、25元）

新加坡词曲版权协会（COMPASS），新加坡华族文化中心与海蝶音乐联办，终极10强呈献演出，角逐《最佳歌曲奖》《优异作词奖》《优异作曲奖》《最佳演唱奖》《最佳演奏奖》和由网络投选定夺的《最高人气奖》共六大奖项。

网址：sistic.com.sg/events/sgsw1026（购票）

【讲座】

动荡时代的坚守——儒学与现代社会

（4日，10时—17时，终身学习学院（Lifelong Learning Institute），一楼礼堂，友诺士8路，免费）

新加坡南洋孔教会主办，曾昭旭教授、梁元生教授、李元瑾教授、颜炳罡教授和刘震教授主讲，探讨儒学在现代社会中的意义与价值。

网址：reurl.cc/4Yg4oX（报名）

导读《马礼堂养气功功法》

（4日，14时—15时30分，淡滨尼区域图书馆，节目区一，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士主讲。分享马礼堂择取古人养生大道之精华，并根据实践经验，集中医、气功、武术之大成，总结归纳出的一套气功功法。

网址：nlb.libcal.com/event/5974442（报名）

《儿童奇幻桥梁书》新书发布会

（4日，15时30分—17时30分，国家图书馆大厦，16楼观景阁，免费）

本地绘本作家贾立明分享新书的创作灵感，带领孩子探索奇幻故事背后的想象与成长。

网址：forms.gle/UHNEw9qhLtMcpRsD6（报名）

【展览】

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至10月17日，10时—22时，第一乐广场（Lot 1），一楼有盖广场，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客率先了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出自己喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享他们对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

“Formula 1”展

（至18日，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时－22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心再与香港品牌Kau‘s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（本地居民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html