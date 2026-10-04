​【展览】

王永春个展“AGAIN”

（最后一天，11时—19时，Art Outreach画廊，吉门营房，洛克路6号，三楼18号，免费）

展览围绕机会、重复、不确定性，以及一个很简单的问题展开：当我们有机会再来一次时，我们会怎么做？

网址：artoutreachsingapore.org/event-details/again（报名）



杉本博司个展“形即空”

（最后一天，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，一楼The Engine Room，岌巴路39号（Keppel Rd），门票：15元）

展出11个系列共63件作品以及艺术家私人收藏的化石标本。

网址：singaporeartmuseum.bigtix.io/en/passes/hiroshi-sugimoto-formis-emptiness/SUGIMOTO（购票）



锐MIX 2026：戏生不息

（最后一天，9时—22时，新加坡华族文化中心，一楼广场，免费）

新加坡华族文化中心青年协力星成员Ethan Tan（Project Obscura）呈献，透过新一代创作者的镜头，窥探传统戏曲的幕后世界，感受文化与艺术交织的视觉呈现。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/a-living-stage-stories-of-chinese-opera-remix-2026/



潮涌狮城：从开埠小港到环球都会

（至9日，10时—19时，国家博物馆，B1展厅，史丹福路，本地公民与永久居民免费）

分五大展区，从新加坡与海洋的连接出发，展出超过350件馆藏文物，讲述新加坡从小港口到如今国际大都会的转变历程。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/once-upon-a-tide



走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／星期六（最后一个星期六开放）：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL