【课程】

新加坡社科大学苑（SUSS Academy）与新加坡宗乡会馆联合总会本月9日（星期五），在新社科大举办“活动管理与社交媒体运营”课程。新社科大与南洋理工学院兼职讲师主讲，学费953.79元。报名电邮：sya_adm@sfcca.sg；网址：suss.to/sfcca-cet163

【讲座】

南洋孔教会（萃英读书会）本月10日（星期六）下午2时30分，在南洋孔教会奕欢堂举办《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生（1908-1985年）》导读会。薛依云主讲，免费入场。报名网址：reurl.cc/GgdzLd；WhatsApp：97865329；电话：63385110

喜耀文化学会本月10日（星期六）下午2时至5时，在会所主办“AI时代，孩子真正要学的是什么？”讲座，沈裕生导师主讲 。报名网址：forms.gle/xm2VodDEb42P8aEB8；WhatsApp：84695018 ；电话：68421123

新加坡宗乡会馆联合总会本月17日（星期六）上午10时至下午5时30分，在新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂举办“多元与共存：新加坡华族语言与文化研讨会”，有两场主题演讲及两场专题论坛——语言与教育、民俗与信仰。廖建裕教授主讲“新加坡国族建构中的多元与共存”；江柏炜教授主讲“落地生根：影像中的移民故事与公共记忆”。报名网址：sfcca.sg/en/sclcs