【演出】

潮剧

（至19日，19时30分，凤山宫庙前剧场，德福12巷49号，免费）

中国福建省云霄县潮剧三团呈献，庆祝九皇大帝圣诞。

网址：facebook.com/hstemple

【展览】

“华光异彩”淄博琉璃艺术展

（至31日，11时30分—17时30分，新加坡中国文化中心，二楼展厅，免费）

展出60余件作品，从传统工艺到当代创作，呈现淄博琉璃跨越历史的独特魅力与创新活力。

网址：cccsingapore.org/2026/09/12913/

《2026艺韵腾辉》国际艺术交流展

（最后一天，11时—17时，醉花林俱乐部，四楼展厅， 免费）

新加坡（国际）文化艺术联合会主办，汇聚150名海内外艺术家的优秀作品，展出内容涵盖书法、国画、西画等多种艺术形式。

网址：iacfsg.com

《历史回响》——李世光油画作品个展

（至11日，11时30分—18时30分，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（Orchard Rendezvous Hotel）一楼14／15号，东陵路，免费）

展出20余件近年来创作的油画作品，既是一次对经典的回望，也是一次对当代的凝视。

电话：83510200、83577781

艺载（Art Remembers）

（至18日，10时—19时，国家美术馆，新电信特展第一展厅和市政厅会议厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

展出20件作品，包括七件当代艺术委约新作，以及13件精选国家馆藏。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Art-Remembers.html#about

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy） ，门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html