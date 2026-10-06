【讲座】

陪你看报纸

（8日，每月第二个周四，15时30分—16时30分，碧山图书馆，二楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5973777

【展览】

“写意人生——水彩之旅”画展

（8日至14日，10时—22时，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼，免费）

展出四名画家的80多幅水彩画及100余幅速写，记录新加坡的城市与自然，展现艺术、友情与生活之美。

网址：sites.google.com/view/bx1960/home

《历史回响》——李世光油画作品个展

（至11日，11时30分—18时30分，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（Orchard Rendezvous Hotel）一楼14／15号，东陵路，免费）

展出20余件李世光近年来创作的油画作品，既是一次对经典的回望，也是一次对当代的凝视。

电话：83510200、83577781

艺载（Art Remembers）

（至18日，10时—19时，国家美术馆，新电信特展第一展厅和市政厅会议厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

展出20件作品，包括七件当代艺术委约新作，以及13件精选国家馆藏。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Art-Remembers.html#about

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：本地居民19元5角、其他22元）

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

心邻共处

（至2027年4月6日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

特许状与法院： 新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至五：8时30分—17时30分（星期五17时结束）；星期六：8时30分—13时，最高法院大厦二楼， 免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中如何反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化， 再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时—19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费；其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks