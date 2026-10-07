【展览】

“Formula 1”展

（至18日，11时—21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁 ，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至25日，11时—20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

PDA 20：新加坡设计有力

（至11月1日，10时—19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件“年度设计奖”与47名“年度设计师”的作品。

网址：pda.designsingapore.org

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至2027年3月7日，10时—19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚洲文明博物馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时—19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html

光影记：四位新加坡现代摄影家

（线上展览，国家美术馆，免费）

展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/storiesinlight.html

时光之旅：穿越狮城700年（Singapore Odyssea: A Journey Through Time）

（常设展，10时—19时，国家博物馆，邵氏基金玻璃圆楼（Glass Rotunda），史丹福路，本地公民与永久居民免费）

以一艘象征未来新加坡的“时光船”为起点，带领观众沿着螺旋坡道，穿越新加坡过去700年的关键历史阶段，其中也穿插流传至今的传说故事。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/singapore-odyssea

【其他】

2026年世界邮政日

（8日至11日，10时30分—21时，新邮政中心，一楼中庭，免费 ）

新加坡邮政（Singapore Post）主办，活动包括特展，带领公众回顾并感受新加坡的邮政文化与历史。访客还可以了解特别发行的集邮品及纪念品、参加集邮讲座，和参观新邮政的自动驾驶配送车辆等活动。

网址：facebook.com/singpost