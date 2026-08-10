【演出】

儿童剧《骄傲的小白兔》

（10日：16时、19时30分／11日：14时30分，史丹福艺术中心黑箱剧场，滑铁卢街，一楼08号，门票：35元）

新加坡艺术剧场呈献，讲述小白兔因骄傲自大而经历波折的故事。适合3岁及以上小朋友观看。

电话：67027071／89285873；网址：artstheatre.com.sg/productions/arrogant-white-rabbit（购票）

新加坡华乐团到红山景走走

（10日，18时，红山景广场（Bukit Merah View Square），免费）

新加坡华乐团与亨德森—杜生公民咨询委员会联合呈献，演出曲目包括《将军令》《瑶族舞曲》及梁文福精选组曲等。副指挥连汶华执棒。

网址：sco.com.sg/101026

【讲座】

医者仁心，诗意绵长：《金阳医生》与诗文集《悠悠我心》——新书发布会

（10日，11时－13时，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

高艺出版社和友联书局联办，本地资深学者、医学博士兼作家杜雪美，对谈嘉宾是印华作协海外顾问寒川和高艺出版社社长洪素梅，作者将与读者面对面交流，分享她的创作心路与人生感悟。

网址：eventbrite.sg/e/1991296626815（报名）

生成式AI快速上手：初学者的简易妙招

（10日，13时30分－15时，武吉巴督图书馆，二楼节目室，免费）

新加坡数码转型办事处主办，通过简单和实用的步骤，学习如何使用生成式人工智能（Gen AI）来查找信息和激发创意。

网址：nlb.libcal.com/event/5974400（报名）

用温情的目光审视世界《愿人生幸福》分享会

（10日，14时－15时30分，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

作者李选楼和新加坡文艺协会理事、学术部负责人杨宜颖对谈，分享书中的人生体悟，并与读者一起用温情的目光审视世界，重新感受幸福的意义。

网址：eventbrite.sg/e/2001433998968（报名）

AI时代，孩子真正要学的是什么？

（10日，14时－17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会和马来西亚喜耀学校联办，喜耀文化学会副会长沈裕生主讲，探讨AI快速发展下的教育与成长，聚焦孩子的思考力、沟通力、创造力、责任感与韧性，分享如何帮助孩子在AI日益强大的时代，培养不易被取代的核心能力。

电话：68421123；网址：forms.gle/xm2VodDEb42P8aEB8（报名）

【展览】

陈之初美术奖2026

（8日至11日，11时－19时（11日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡艺术协会主办，展出190多幅作品。

网址：facebook.com/p/Singapore-Art-Society-100064418992555/

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至30日，10时－21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/