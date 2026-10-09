【讲座】

医者仁心，诗意绵长：《金阳医生》与诗文集《悠悠我心》——新书发布会

（10日，11时－13时，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

高艺出版社和友联书局联办，本地资深学者、医学博士兼作家杜雪美主讲，对谈嘉宾是印华作协海外顾问寒川和高艺出版社社长洪素梅，作者将与读者面对面交流，分享她的创作心路与人生感悟。

网址：eventbrite.sg/e/1991296626815（报名）

生成式AI快速上手：初学者的简易妙招

（10日，13时30分－15时，武吉巴督图书馆，二楼节目室，免费）

新加坡数码转型办事处主办，通过简单和实用的步骤，学习如何使用生成式人工智能（Gen AI）来查找信息和激发创意。

网址：nlb.libcal.com/event/5974400（报名）

用温情的目光审视世界《愿人生幸福》 分享会

（10日，14时－15时30分，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

作者李选楼和新加坡文艺协会理事、学术部负责人杨宜颖对谈，分享书中的人生体悟，并与读者一起用温情的目光审视世界，重新感受幸福的意义。

网址：eventbrite.sg/e/2001433998968（报名）

AI时代，孩子真正要学的是什么？

（10日，14时－17时，喜耀文化学会大礼堂，顺利工业园第61座，六楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会和马来西亚喜耀学校联办，喜耀文化学会副会长沈裕生主讲，探讨AI快速发展下的教育与成长，聚焦孩子的思考力、沟通力、创造力、责任感与韧性，分享如何帮助孩子在AI日益强大的时代，培养不易被取代的核心能力。

电话：68421123；网址：forms.gle/xm2VodDEb42P8aEB8（报名）

摄影分享会——无人机航拍无限的乐趣

（11日，14时，麦波申民众俱乐部，二楼剧场，巴耶利峇大道，免费）

麦波申民众俱乐部摄影兴趣组主办，黄一朋主讲。

电话：96666490

【展览】

陈之初美术奖2026

（至11日，11时－19时（11日17时结束），新加坡华族文化中心，七楼多功能礼堂，免费）

新加坡艺术协会主办，展出190多幅作品。

网址：facebook.com/p/Singapore-Art-Society-100064418992555/

行云流水—蔡世华、洪雪珍水墨画展

（至30日，11时－18时，Serenity画廊，Tan Boon Liat Building，12楼07号，免费）

展示本地艺术家夫妻档蔡世华和洪雪珍近期30多幅中国水墨画创作

网址：facebook.com/serenitygallery.singapore/

潮涌狮城：从开埠小港到环球都会

（最后一天，10时—19时，国家博物馆，B1展厅，史丹福路，本地公民与永久居民免费）

分五大展区，从新加坡与海洋的连接出发，展出超过350件馆藏文物，讲述新加坡从小港口到如今国际大都会的转变历程。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/once-upon-a-tide