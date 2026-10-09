【演出】

“十全十美献声艺”粤剧粤曲表演

（10日，14时，牛车水人民剧场，门票：20元、30元、50元）

国声音乐社主办，特邀中国粤剧男花旦黄新辉，与国声社长萧永祥、艺术总监胡慧芳、总务刘国良，携手呈献精彩悦耳的粤剧粤曲。

网址：q.me-qr.com/iwo9tzc3（购票）；facebook.com/toktokchiangopera



碧玉簪

（10日：19时／11日：15时，新加坡华族文化中心，九楼表演厅，门票：30元、50元）

南华潮剧社呈献，故事由一支被借走的传家碧玉簪展开。一封精心伪造的情书，让原本喜结良缘的李秀英与王玉林陷入猜忌和误会。

网址：sistic.com.sg/events/jade1026（购票）

【讲座】

医者仁心，诗意绵长：《金阳医生》与诗文集《悠悠我心》——新书发布会

（10日，11时—13时，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

高艺出版社和友联书局联办，本地资深学者、医学博士兼作家杜雪美主讲，对谈嘉宾是印华作协海外顾问寒川和高艺出版社社长洪素梅，作者将与读者面对面交流，分享她的创作心路与人生感悟。

网址：eventbrite.sg/e/1991296626815（报名）

【展览】

第二届南洋印社篆刻书画艺术展

（12日至17日：13时—17时（17日11时开始），55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），免费）

展出篆刻、书法、绘画作品40余幅，其中包括印社顾问前辈之力作，亦汇集社员近期创作，全面展现印社整体艺术水准。

电话：66120479



SAM馆藏：不定的现在

（至2027年7月18日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼四号展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable



共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至17日，10时—22时，第一乐广场（Lot1），一楼有盖广场，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/ events/have-your-say-travellingexhibition/



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至30日，10时—21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时—18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。