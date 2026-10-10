​【演出】

“there and then”音乐会

（13日，20时，滨海艺术中心音乐室，门票：24元）

本地室内乐团Tarenna Collective呈献，演奏曲目包括作曲家王秉仁的新作“going gone”、博凯里尼《马德里街头夜曲》的改编版、陈长毅第二弦乐四重奏“Give and Take”的第五及第六乐章、武满彻的“Itinerant”，以及Paul Wiancko的“Cities of Air”。

网址：eventbrite.sg/e/there-and-then-tickets-1989140664273（购票）

【展览】

SAM馆藏：不定的现在

（至2027年7月18日，10时—19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼第四号展厅，岌巴路（Keppel Rd）39号，公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至17日，10时—22时，第一乐广场（Lot1），一楼有盖广场，免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：本地公民19元5角、其他22元）

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎·西纳加，以及帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路（Keppel Rd）39号，公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/

第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：公民12元）

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html

【其他】

2026年世界邮政日

（最后一天，10时30分—21时，新邮政中心，一楼中庭，免费）

新加坡邮政（Singapore Post）主办，特展活动将带领公众回顾并感受新加坡的邮政文化与历史。访客可以了解特别发行的集邮品及纪念品、参加集邮讲座，以及参观新邮政的自动驾驶配送车辆等。

网址：facebook.com/singpost