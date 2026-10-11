【讲座】

陈嘉庚基金、华侨中学、中华总商会、福建会馆、怡和轩及陈嘉庚纪念馆本月17日（星期六）下午2时30分至5时，在华中文化中心剧场联办“陈嘉庚与陈六使：以商养学的典范人物”讲座。李元瑾博士主讲、何启良博士主持，免费开放。报名网址：forms.gle/tivkpAG2iPphYiLn8／电话：62226620

新加坡海南会馆本月18日（星期日）下午3时30分至5时，在琼州大厦一楼礼堂举办“语言魅力，声情并茂”交流会，陈兆锦老师主讲，免费入场。报名网址：forms.gle/P9tebuKc4D1zSUH7A／电话：63363457／电邮：admin@hainan.org.sg

【课程】

新加坡社科大学苑（SUSS Academy）与新加坡宗乡会馆联合总会本月23日（星期五），在新社科大举办“生成式人工智能应用入门”课程。AI与数转型专家Jim Wong主讲，学费763元。报名电邮：sya_adm@sfcca.sg／网址：suss.to/cet175-sfcca

新加坡南洋孔教会·孔子大学堂本月24日（每逢星期六）下午2时30分至4时，在南洋孔教会举办六讲的“从华风渐被到声教南暨：新加坡华文旧体文学的发生与演进”课程。罗必明博士主讲，学费90元。报名网址：reurl.cc/qaaOV3／电话：63385110／电邮：nca@kongzi.org.sg

【活动】

端蒙校友会本月17日（星期六）傍晚6时15分，在醉花林俱乐部宴会厅举办“同裳双甲子，同心端蒙人”120周年校庆晚宴。晚宴邀请义安公司总理谢楚明主持舞狮点睛，并有端蒙师生及校友呈献鼓乐、唢呐、潮剧与合唱，以及联合各大潮州社团代表大合唱《朋友》，欢庆双甲子盛事。报名网址：tuanmongalumni.org/120-gala-dinner-registration-guide／电话：89110353

新加坡华族舞蹈剧场本月24日（星期六）晚上6时15分，在新加坡福建会馆文化学院举办年度户外舞蹈嘉年华《大树脚2026》。现场有精彩中国舞表演、嘉年华小吃、道具制作工作坊及互动游戏，入场免费（须预先登记）。索票网址：eventbrite.sg/e/under-the-big-tree-2026-tickets-2002494723624