【演出】

孙旻秀演奏《平均律钢琴曲集》第一卷

（14日，19时30分，维多利亚音乐厅，门票：48、68、88、108元）

Credia Music & Artists主办，韩裔美籍钢琴家孙旻秀（Sohn Minsoo）呈献巴赫《平均律钢琴曲集》第一卷的24组前奏曲与赋格。

网址：sistic.com.sg/events/minsoo1026（购票）

【展览】

SAM馆藏：不定的现在

（至2027年7月18日，10时－19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼4号展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable



称心称重

（至17日，11时—19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com



走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时－18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时， 国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



第二届“迪士尼奇妙花园”

（至2027年3月14日，10时—21时，滨海湾花园奇幻花园（Floral Fantasy），门票：12元（公民））

滨海湾花园与迪士尼联办，展出23座以迪士尼与皮克斯经典角色为主题的植物雕塑。

网址：gardensbythebay.com.sg/en/things-to-do/calendar-of-events/disney-garden-of-wonder-at-floral-fantasy.html