【演出】

潮剧

（至19日，19时30分，凤山宫庙前剧场，德福12巷49号，免费）

中国福建省云霄县潮剧三团呈献，庆祝九皇大帝圣诞。

网址：facebook.com/hstemple

【讲座】

陪你看报纸

（15日（每星期四，第二个星期四除外），15时30分—16时30分，大巴窑公共图书馆三楼节目区，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

【展览】

“写意人生——水彩之旅”画展

（至14日，10时—22时，ION Art Gallery，爱雍·乌节四楼， 免费）

展出四名女画家（何美娜，张美华，Bonnie Pun 和 Jean Yeo) 的80多幅水彩画及100余幅速写，记录新加坡的城市与自然，展现艺术、友情与生活之美。

网址：sites.google.com/view/bx1960/home

称心称重

（至17日，11时—19时（星期一及公共假期休馆），新加坡白石画廊，岌巴路（Keppel Rd）39号，五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至30日，10时—21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时—18时，艺术科学博物馆，底层二楼展厅，门票：新加坡公民19元5角，其他 22元）

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路（Keppel Rd）39号，公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

心邻共处

（至2027年4月6日，10时—20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

新闻展廊：头条之外

（常设展，10时—21时，国家图书馆大厦11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255