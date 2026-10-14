【演出】

舞蹈剧《定光》

（16日和17日，20时，滨海艺术中心剧院，门票：50元、80元、100元）

台湾云门舞集呈献，以山林经验为创作起点，将鸟鸣、风声、水流等自然声响转化为舞蹈语言，舍弃鲜明叙事，着眼于呼吸与身体感知。

网址：sistic.com.sg/events/light1026（购票）

【展览】

笔意生辉——林子平的书法艺术

（至11月1日，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼三楼19号，免费）

展出约40件林子平书法作品。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery



侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至30日，10时—21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/



PDA 20：新加坡设计有力

（至11月1日，10时—19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件“年度设计奖”与47名“年度设计师”的作品。

网址：pda.designsingapore.org



“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时—18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。



中秋合家FUN2026：比比森林中秋齐亮灯！

（至12月13日，10时—22时，新加坡华族文化中心，天台花园，免费）

新加坡华族文化中心再与香港品牌Kau’s Diary联合打造，装置以“比比森林”为主题，突出五只巨型发光充气兔子，营造梦幻又充满童趣的赏月氛围。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/bit-bit-forest-mid-autumn-light-up-maff-2026/



雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至星期六：9时—17时（公假休息），市区重建局中心（URA Centre）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与了新加坡的城市发展，建设多个具代表性的地标。周年展揭露了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场、让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/



新加坡艺事：曲径通幽

（至2030年4月2日，10时—19时，国家美术馆，二楼星展新加坡展厅，圣安德烈路，免费（公民和永久居民））

美术馆庆祝成立10周年之际，配合新加坡建国60周年的大展，通过逾400件展品，呈现更广泛多元的新加坡整体视觉景观。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/singapore-stories.html