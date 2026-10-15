【讲座】

“今日唐人街”国际研讨会

（17日：10时－17时／18日：10时30分－15时30分，新加坡华族文化中心，九楼表演厅／ZOOM，免费）

汇聚来自澳大利亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡和美国的学者、文化工作者及业界专业人士，展开为期两天的交流与对话，探讨各自城市中的唐人街及其不断演变的定位。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/chinatowns-of-the-world-international-conference/（报名）

陈嘉庚与陈六使：以商养学的典范人物

（17日：14时30分－17时，华中文化中心剧场，武吉知马路681号，免费）

陈嘉庚基金主办，南大中文系创系主任李元瑾博士主讲，以教育为主轴，论述陈嘉庚和陈六使如何崛起，相互扶持及其历史功绩。

网址：forms.gle/tivkpAG2iPphYiLn8（报名）

【展览】

新加坡南洋陶艺协会10周年展

（17日至22日：10时－18时（22日14时结束），国家图书馆大厦，三楼戏剧中心黑箱剧场大厅（Drama Centre Black Box Foyer），免费）

展出会员作品

网址：facebook.com/groups/1454673747952241

“华光异彩”淄博琉璃艺术展

（至31日，11时30分－17时30分，新加坡中国文化中心，二楼展厅，免费）

展出60余件作品，从传统工艺到当代创作，呈现淄博琉璃跨越历史的独特魅力与创新活力。

网址：cccsingapore.org/2026/09/12913/

李华弌个展“物我两忘”

（至11月21日，星期二至星期六：10时－19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin

特许状与法院： 新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至五：8时30分－17时30分（星期五17时结束），星期六：8时30分－13时，最高法院大厦二楼， 免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化， 再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至五：10时－17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL

老相机博物馆

（常设展，10时—19时30分，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：facebook.com/vintagecamerasmuseumsingapore/