【演出】

歌声的海洋2026

（18日，17时，维多利亚音乐厅，门票：30元）

星市合唱团、喜耀合唱团及合悦唱团联合呈献《孔雀东南飞》，及《蓝色的多瑙河》《在水一方》等水主题歌曲。

网站：sistic.com.sg/events/lite_ooskq2026（购票）

【讲座】

潜行时光深处——舒然《潜行之书》新加坡发布会暨诗歌分享会

（18日，10时－12时，国家图书馆，16楼观景阁，免费）

新加坡凤凰文艺出版社和新加坡陕西会主办，对谈嘉宾有诗人郭永秀、周德成 、董农政和舒然，本地资深音乐人、艺术与创意顾问祁哲泉主持。主宾是前国会议员成汉通。

网址：eventbrite.sg/e/2002132814143?aff=oddtdtcreator（报名）

新加坡华人尚待完成的旅程——从郭振羽著作《新加坡国族建构之路》谈起

（18日，14时－16时，报业中心礼堂，大巴窑北，免费）

《联合早报》主办，南大黄金辉传播与信息学院院长邱林川教授、新加坡江苏会会长周兆呈博士和新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲主讲，美国俄亥俄州立大学东亚系副教授吴妙慧博士主持。

网址：zb.sg/ek（报名）

《语言魅力，声情并茂》交流会

（18日，15时30分－17时，海南会馆，琼州大厦一楼礼堂，美芝路47号，免费）

海南会馆主办，与资深广播员陈兆锦一起探索声音的奥秘，掌握声情并茂的秘诀，练出有魅力的声音与表达。

网址：forms.gle/P9tebuKc4D1zSUH7A（报名）

【展览】

林加淇版画个展“正如预期的那样”

（至25日，星期三至星期五：13时－19时（星期六和星期天18时结束），Instinc空间，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼10号，岌巴路39号（Keppel Rd），免费）

通过十几幅彩绘木刻版和干刻版画新作，探索新加坡城市景观，以及如何在建筑环境中融入、呈现、管理和体验自然。 林加淇也将在17日（14时－15时）举行英文讲座。

网站：facebook.com/instincart

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（18日至31日，10时－22时，巴西立购物中心二楼（Pasir Ris Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）