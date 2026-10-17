【演出】

歌声的海洋2026

（18日，17时，维多利亚音乐厅，门票：30元）

星市合唱团、喜耀合唱团及合悦唱团联合呈献《孔雀东南飞》《蓝色的多瑙河》《在水一方》等以水为主题的歌曲。

网站：sistic.com.sg/events/lite_ooskq2026（购票）

【讲座】

多元与共存: 新加坡华族语言与文化研讨会

（17日，10时—17时30分，新加坡华族文化中心，七楼多用途礼堂，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会主办，通过两场主题演讲及两场专题论坛——语言与教育、民俗与信仰，从不同视角重新认识这些熟悉的语言与文化，了解它们如何一路走到今天，又将如何在新加坡继续传承与发展。

网址：sfcca.sg/en/sclcs/（报名）

潜行时光深处——舒然《潜行之书》新加坡发布会暨诗歌分享会

（18日，10时－12时，新加坡国家图书馆，16楼观景阁，免费）

新加坡凤凰文艺出版社和新加坡陕西会主办，对谈嘉宾有诗人郭永秀、周德成 、董农政和舒然，本地资深音乐人、艺术与创意顾问祁哲泉主持。主宾是前国会议员成汉通。

网址：eventbrite.sg/e/2002132814143（报名）

《语言魅力，声情并茂》交流会

（18日，15时30分－17时，海南会馆，琼州大厦一楼礼堂，美芝路47号，免费）

海南会馆主办，与资深广播员陈兆锦一起探索声音的奥秘，掌握声情并茂的秘诀，练出有魅力的声音与表达。

网址：forms.gle/P9tebuKc4D1zSUH7A（报名）

【展览】

林加淇版画个展“正如预期的那样”

（至25日，星期三至星期日：13时—19时（星期六和星期日18时结束），Instinc空间，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼10号，岌巴路39号（Keppel Rd），免费）

通过十几幅彩绘木刻版和干刻版画新作，探索新加坡城市景观，以及如何在建筑环境中融入、呈现、管理和体验自然。林加淇也将在17日（14时—15时）举行英文讲座。

网站：facebook.com/instincart

大墩美展

（18日至11月8日，星期一至六：10时－18时／星期日：9时－13时，新加坡华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费 ）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（18日至31日，10时—22时，巴西立购物中心二楼（Pasir Ris Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition

第二届南洋印社篆刻书画艺术展

（最后一天，11时—17时，55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），免费）

展出篆刻、书法、绘画作品40余幅，其中包括印社顾问前辈之力作，亦汇集社员近期创作，全面展现印社整体艺术水准。

电话：66120479

称心称重

（最后一天，11时—19时，新加坡白石画廊，岌巴路39号（Keppel Rd），五楼03／06号，免费）

以物理学中的“平衡”（Counterweight）作为核心隐喻，探讨共同生活与共同创作如何成为理解当代世界的一种方式。

网址：whitestone-gallery.com