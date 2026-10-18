【演出】

歌声的海洋2026

（18日，17时，维多利亚音乐厅，门票：30元）

星市合唱团、喜耀合唱团及合悦唱团联合呈献《孔雀东南飞》，及《蓝色的多瑙河》《在水一方》等水主题歌曲。

网站：sistic.com.sg/events/lite_ooskq2026（购票）

【讲座】

新加坡华人尚待完成的旅程——从郭振羽著作《新加坡国族建构之路》谈起（★必刊）

（18日，14时－16时，报业中心礼堂，大巴窑北，免费）

《联合早报》主办，南大黄金辉传播与信息学院院长邱林川教授、新加坡江苏会会长周兆呈博士和新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲主讲，美国俄亥俄州立大学东亚系副教授吴妙慧博士主持。

网址：zb.sg/ek（报名）

潜行时光深处——舒然《潜行之书》新加坡发布会暨诗歌分享会

（18日，10时－12时，国家图书馆16楼观景阁，免费）

新加坡凤凰文艺出版社和新加坡陕西会主办，对谈嘉宾有诗人郭永秀、周德成、董农政和舒然，本地资深音乐人、艺术与创意顾问祁哲泉主持。主宾是前国会议员成汉通。

网址：eventbrite.sg/e/2002132814143（报名）

【展览】

林加淇版画个展“正如预期的那样”

（至25日，星期三至星期日：13时－19时（星期六和星期日18时结束），Instinc空间，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼10号，岌巴路39号（Keppel Rd），免费）

通过十几幅彩绘木刻版和干刻版画新作，探索新加坡城市景观，以及如何在建筑环境中融入、呈现、管理和体验自然。

网站：facebook.com/instincart

大墩美展

（至11月8日，星期一至六：10时－18时／星期日：9时－13时，新加坡华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

艺载（Art Remembers）

（最后一天，10时－19时，国家美术馆，新电信特展第一展厅和市政厅会议厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

展出20件作品，包括七件当代艺术委约新作，以及13件精选国家馆藏。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Art-Remembers.html#about

行云流水—蔡世华、洪雪珍水墨画展

（最后一天，11时－19时，Serenity画廊，陈文烈大厦（Tan Boon Liat Building），12楼07号，免费）

展示本地艺术家夫妻档蔡世华和洪雪珍近期30多幅中国水墨画创作。

网址：facebook.com/serenitygallery.singapore/

“Formula 1”展

（最后一天，11时－21时，滨海湾花园地铁站（TE22）1号出口旁，门票：成人49元起、儿童29元起）

集合Williams FW15C、Lotus E21、Red Bull RB7等传奇赛车，还设有技术展区、模拟驾驶和本地专属内容，带观众从历史、工程、车手故事等一窥F1的极速魅力。

网址：f1exhibition.com/singapore（购票）

走进海洋：深海之旅（Into the Ocean: Journey Beneath）

（至11月1日，9时－18时，艺术科学博物馆底层二楼展厅，门票：19元5角（本地公民）、22元（其他））

艺术科学博物馆与OceanX联合呈献，通过多元视角相互交织，呈现海洋作为一个动态且彼此连结的系统，如何持续滋养并支撑地球上的生命。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/into-the-ocean.html（购票）

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至五：10时－17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL