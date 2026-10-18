【活动】

天富宫文化中心联合广东会馆潮州八邑会馆等多家社团举办第二届“方言春作”贺岁歌曲创作比赛2027。欢迎新加坡及马来西亚公民或居民参加，创作方言原创贺岁歌曲，收件截止日期11月15日。网址：www.VoicesofSpring.com

通商中国10月24日（星期六）上午11时至下午5时，在淡马锡理工学院第一礼堂举办通商中国青年论坛2026“乘风破浪：共创未来新职场”，总理公署高级政务部长兼全国职工总会副秘书长陈国明担任主宾。报名网址：bcyf.vercel.app

新加坡宁波同乡会颍川公所新加坡四邑陈氏会馆新加坡碧石陈氏公会海南陈氏公会官山呈美陈氏公会10月24日（星期六）上午10时至下午5时，在新加坡宗乡会馆联合总会联办“根缘之旅：六会同心 • 共创未来”讲座，免费入场。报名网址：ooy-roots-resilience-2026.philliptan46.chatgpt.site

新智文教读书会10月24日及31日（星期六）下午3时至5时，在会所举办“成人弟子规班”，学费：会员5元、非会员10元。报名WhatsApp：96263208（发送中英文姓名）

新加坡海南会馆康乐组10月25日（星期天）上午11时至下午1时，在琼州大厦一楼礼堂举办“以歌会友”聚会。马来同胞歌手Yati、海南歌手林丽影及《黄金年华》冠军韩欣元现场演唱，钢琴老师Raymond伴奏，免费入场。报名WhatsApp：91776984／ 电话：63363457

吾庐俱乐部10月31日（星期六）傍晚5时至晚上9时，在会所举办“翩逐晚风——吾庐俱乐部单身派对晚餐雅聚”。活动不限年龄的单身朋友参加，设晚餐与交流环节，费用50元（曾参加9月19日派对者享半价优惠）。报名电话：92332329／网址：facebook.com/wuluclub