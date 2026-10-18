【活动】

天富宫文化中心联合广东会馆、潮州八邑会馆等多家社团举办第二届“方言春作”贺岁歌曲创作比赛2027。欢迎新加坡及马来西亚公民或居民参加，创作方言原创贺岁歌曲，收件截止日期11月15日。网址：www.VoicesofSpring.com

通商中国10月24日（星期六）上午11时至下午5时，在淡马锡理工学院第一礼堂举办通商中国青年论坛2026“乘风破浪：共创未来新职场”，总理公署高级政务部长兼全国职工总会副秘书长陈国明担任主宾。报名网址：bcyf.vercel.app

新加坡宁波同乡会、颍川公所、新加坡四邑陈氏会馆、新加坡碧石陈氏公会、海南陈氏公会及官山呈美陈氏公会10月24日（星期六）上午10时至下午5时，在新加坡宗乡会馆联合总会联办“根缘之旅：六会同心 • 共创未来”讲座，免费入场。报名网址：ooy-roots-resilience-2026.philliptan46.chatgpt.site

新智文教读书会10月24日及31日（星期六）下午3时至5时，在会所举办“成人弟子规班”，学费：会员5元、非会员10元。报名WhatsApp：96263208（发送中英文姓名）

新加坡海南会馆康乐组10月25日（星期天）上午11时至下午1时，在琼州大厦一楼礼堂举办“以歌会友”聚会。马来同胞歌手Yati、海南歌手林丽影及《黄金年华》冠军韩欣元现场演唱，钢琴老师Raymond伴奏，免费入场。报名WhatsApp：91776984／ 电话：63363457

吾庐俱乐部10月31日（星期六）傍晚5时至晚上9时，在会所举办“翩逐晚风——吾庐俱乐部单身派对晚餐雅聚”。活动不限年龄的单身朋友参加，设晚餐与交流环节，费用50元（曾参加9月19日派对者享半价优惠）。报名电话：92332329／网址：facebook.com/wuluclub