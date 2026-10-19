​【讲座】

网络安全：强密码与双重认证

（20日，14时30分－16时30分，武吉巴督图书馆，二楼节目室，免费）

资讯通信媒体发展局（IMDA）属下的新加坡数码转型办事处（SDO）主办，学习如何在网上保持安全，重点掌握设置强密码和启用双重认证的技能。

网址：nlb.libcal.com/event/5974406（报名）



导读《山茶文具店》

（21日，14时－16时，蔡厝港图书馆，节目室二，免费）

交流点读书会导读，一同走进书中的故事，分享阅读感受，并结合自身经历，聊聊书中关于亲情、离别、沟通与成长的启发。

网址：nlb.libcal.com/event/5974439

【展览】

《花影驭风》—— 爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至25日，11时－20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore



无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时－19时， 国家美术馆，底层义安公司中央 大厅，免费）

呈献东南亚五位女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html



谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



心邻共处

（至2027年4月6日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至五：10时－17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL



雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至六：9时－17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与了新加坡的城市发展，建设了多个具代表性的地标。周年展揭露了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/