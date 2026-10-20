【讲座】

陪你看报纸

（20日，逢星期四（每月第二个星期四除外），15时30分—16时30分，大巴窑图书馆三楼节目区，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：nlb.libcal.com/event/5911981

【展览】

新加坡南洋陶艺协会10周年展

（至22日：10时—18时（22日14时结束），国家图书馆大厦，三楼戏剧中心黑箱剧场大厅（Drama Centre Black Box Foyer），免费）

展出会员作品。

网址：facebook.com/groups/1454673747952241

《花影驭风》——爱新觉罗·恒锦宫廷书画展

（至25日，11时—20时30分，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），二楼18号，免费）

爱新觉罗·恒锦是清道光皇帝的第六代直系后裔，也是宫廷书画的正统传承人。她笔下骏马昂首驰骋，花鸟栩栩如生，每一幅都透着皇室的从容与风骨。

网址：facebook.com/zallbookstore

“华光异彩”淄博琉璃艺术展

（至31日，11时30分—17时30分，新加坡中国文化中心，二楼展厅，免费）

展出60余件作品，从传统工艺到当代创作，呈现淄博琉璃跨越历史的独特魅力与创新活力。

网址：cccsingapore.org/2026/09/12913/

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时， 国家美术馆底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五名女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

李华弌个展“物我两忘”

（至11月21日，星期二至六：10时—19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括国家美术馆藏品《金顶洒松风(二)》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/



心邻共处

（至明年4月6日，10时—20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL