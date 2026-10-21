【演出】

游古庙听南音（叁）

（23日，20时—21时，天福宫，直落亚逸街158号，免费）

新加坡福建会馆与湘灵音乐社联合呈献，曲目包括《风打梨》《望明月》等。

网址：facebook.com/thianhockkengsg

【展览】

侠影武踪：新加坡流行文化中的华族武术巡回展

（至30日，10时—21时，淡滨尼区域图书馆，免费）

新加坡华族文化中心呈献，汇聚逾60件展品与图像，探索华族武术与其精神如何融入本地流行文化，成为其中重要一环。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/heroic-moves-chinese-martial-arts-in-singapore-popular-culture-travelling-exhibition/

笔意生辉——林子平的书法艺术

（至11月1日，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼三楼19号，免费）

展出约40件林子平书法作品。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery

PDA 20：新加坡设计有力

（至11月1日，10时—19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件“年度设计奖”与47名“年度设计师”的作品。

网址：pda.designsingapore.org

无畏：女性另造的新境（Fear No Power: Women Imagining Otherwise）

（至11月15日，10时—19时，国家美术馆，底层义安公司中央大厅，免费）

呈献东南亚五名女艺术家——尼尔玛拉·杜特、伊梅尔达·卡希佩·恩达亚、王良吟、多洛罗莎西纳加与帕普塔万·苏万纳库特，跨越1960至2010年代，超过45件绘画、摄影、雕塑、行为艺术等作品和百多件文献档案。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fear-no-power.html

李华弌个展“物我两忘”

（至11月21日，星期二至星期六：10时—19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时—18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。

特许状与法院：新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至星期五：8时30分—17时30分（星期五17时结束），星期六：8时30分—13时，最高法院大厦二楼， 免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化，再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts