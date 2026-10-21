【演出】

舞蹈“大树脚”

（24日，18时15分－21时，新加坡福建会馆文化艺术学院礼堂，信立路5号，免费）

新加坡华族舞蹈剧场主办，活动以舞蹈为纽带，连接人与人、艺术与生活，让中国舞蹈走出剧场、走进社区，在共享、交流与欢聚中传承中华文化，展现历久弥新的生命力。

网址：eventbrite.sg/e/event-updates-under-the-big-tree-2026-tickets-2002494723624（索票）

《璀璨梨园》新加坡戏曲大汇演

（24日，19时，黄金剧场三楼，美芝路，免费）

新加坡戏曲学院主办，武吉巴督艺术延戏歌仔戏、海南协会、馀娱儒乐社、三江公馆梨园社、南华潮剧社、女皇镇文化艺术组及新加坡平社联合呈献。

网址：forms.gle/GpGgYFNxZBYXWeVM6（索票）

【讲座】

乘风破浪：共创未来新职场

（24日，11时－17时，淡马锡理工学院第一礼堂，免费）

通商中国主办，活动包括企业机构展示、辩论及论坛讨论。主宾是总理公署高级政务部长兼全国职工总会副秘书长陈国明。

网址：tee.com.sg/bcyf2026（报名）

迟到半生的对话——《南洋季风停驻时》分享会

（24日，14时－16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

友谊书斋主办，作者徐耀权主讲。

网址：mahayuyi-261024.eventbrite.sg/（报名）

走进海凡《野径》：雨林、记忆与文学

（24日，14时30分－16时30分，国家图书馆大厦一楼（Visitors’ Briefing Room），免费）

第三代（新页）读书会主办，嘉宾是本书作家海凡、写作人张志华、南大教授沈伟纠、雨林亲历者拉维及南大博士生丘颖瀚，阅读推广人周亮主持。

网址：nlb.libcal.com/event/5974550（报名）

《史记》之顶级名将：孙武——以《孙子兵法》略谈吴灭楚之战

（24日，18时－19时30分，芽笼东公共图书馆，芽笼东1道，免费）

汉文化读书会主办，汉协会长增家伟及新加坡作家羽云（原名高元杰）导读。

网址：nlb.libcal.com/event/5974499（报名）

【展览】

根缘之旅

（24日，10时－17时，新加坡宗乡会馆联合总会，大巴窑2巷397号，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡宁波同乡会、颍川公所、新加坡四邑陈氏会、新加坡碧石陈氏公会、海南陈氏公会及官山呈美陈氏公会联合主办，带上家人，一起探索家族故事。

网址：ooy-roots-resilience-2026.philliptan46.chatgpt.site（报名）

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

“寻找与发现：石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时－18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路（Keppel Rd）37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970至2010年代的创作。

特许状与法院：新加坡法治200年

（至12月31日，星期一至星期五：8时30分－17时30分（星期五17时结束），星期六：8时30分－13时，最高法院大厦二楼，免费）

新加坡法律学会举办，了解新加坡在不同统治、危机与改革中反复塑形。从早期权力高度集中的裁决方式，到制度化、专业化，再走向现代法院体系，司法发展的每一步，皆深受时代条件所左右。

网址：judiciary.gov.sg/who-we-are/history-courts

雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至星期六：9时－17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与新加坡的城市发展，建设多个具代表性的地标。周年展揭露这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场、让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/