【演出】

交响之韵・声乐相融

（24日，19时—21时，英华初级学院，表演艺术中心（Faith Centre for Performing Arts） ， 门票：28元）

Le Spiccato Music Institution主办，国际知名小提琴家Mathias Boegner、Semen Zhernovykh、本地艺人陈建彬、张耀栋、黄晓莉与Le Spiccato Music学生共同呈献一场融合古典音乐与声乐艺术的音乐盛宴。

网址：www.eventbrite.com/e/le-music-festival-tickets-1992802765717（购票）



《璀璨梨园》新加坡戏曲胡姬花奖评选大赛

（25日，19时，黄金剧场三楼，美芝路，免费）

新加坡戏曲学院主办，由七个团体以越剧、粤剧、潮剧、京剧和琼剧五个剧种竞演。节目包括越剧《春香传》之《爱歌》、粤剧《牡丹亭》之《游园惊梦》 等。

网址：forms.gle/GpGgYFNxZBYXWeVM6（索票）

【讲座】

迟到半生的对话 ——《南洋季风停驻时》分享会

（24日，14时—16时，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

友谊书斋主办，作者徐耀权主讲。

网址：mahayuyi-261024.eventbrite.sg/ （报名）



走进海凡《野径》：雨林、记忆与文学

（24日，14时30分—16时30分，国家图书馆大厦一楼（Visitors’ Briefing Room），免费）

第三代（新页）读书会主办，嘉宾是本书作家海凡、写作人张志华、南大教授沈伟纠、雨林亲历者拉维及南大博士生丘颖瀚，阅读推广人周亮主持。

网址：nlb.libcal.com/event/5974550（报名）



《史记》之顶级名将：孙武——以《孙子兵法》略谈吴灭楚之战

（24日，18时—19时30分，芽笼东公共图书馆，芽笼东1道，免费）

汉文化读书会主办，汉协会长曾家伟及新加坡作家羽云（原名高元杰）导读。

网址：nlb.libcal.com/event/5974499（报名）



导读《台北人》

（25日，14时—16时，碧山图书馆，二楼节目区，免费）

青年书缘导读，以白先勇的《台北人》为核心，探讨人物在经历时代变迁、空间迁移与人生转折后，对过去与当下所产生的不同情感。

网址：nlb.libcal.com/event/5975764（报名）



导读《力抗五癌》

（ 25日，15时—17时，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼，免费）

随笔南洋读书会主办，作者林仁耀分享其历经五次抗癌的真实生命故事。

网址：nlb.libcal.com/event/5975059

【展览】

根缘之旅

（24日，10时—17时，新加坡宗乡会馆联合总会，大巴窑2巷397号，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡宁波同乡会、颍川公所、新加坡四邑陈氏会、新加坡碧石陈氏公会、海南陈氏公会，以及官山呈美陈氏公会联合主办，带上家人，一起探索家族故事。

网址：ooy-roots-resilience-2026.philliptan46.chatgpt.site（报名）