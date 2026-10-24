【讲座】

《Kopi不Kosong》新书发布会

（25日，11时—14时，旧国会大厦艺术之家，免费）

新加坡艺联剧团秘书萧稚龙著，故事发生在中峇鲁一排店屋的五脚基。楼下是一家咖啡店，楼上是排练室，隔几间则是一家中医诊所。那些几十年来坐同个位子的老顾客，构成了这条街的日常。 中英文版小说各限量发行100本。

报名：98774019（WhatsApp）

【展览】

敦煌之女——史敦宇新加坡展览

（至11月1日，星期三至星期天：13时—18时（其他时间须预约），嘉合画轩（Confluence Art Space），合乐路二号，二楼29号，免费）

展出史敦宇约30件临摹重构敦煌壁画的作品，从唐代贵女供养人、乐舞与观音图像，到多民族人物、佛传故事及青绿山水，延续千年壁画的视觉生命。

网址：facebook.com/confluenceartspace

范昌乾——南方笔韵

（至2027年1月31日，10时—19时，国家美术馆，四楼吴冠中展厅，免费（新加坡公民与永久居民免费 ））

此展从新加坡与南方视角切入，勾勒出范昌乾一生沿着海岸的轨迹——从出生地揭阳到汕头、上海、香港、泰国、曼谷，直至1956年定居新加坡。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Fan-Chang-Tien-Rhythm-of-the-Southern-Brush.html

笔意生辉——林子平的书法艺术

（至11月1日，11时30分—19时，好望角画廊，百胜楼三楼19号，免费）

展出约40件林子平书法作品。

网址：facebook.com/capeofgoodhopeartgallery

PDA 20：新加坡设计有力

（至11月1日，10时—19时，国家博物馆，Stamford Gallery，免费）

新加坡设计理事会与市区重建局联办，新加坡总统设计奖今年迎来20周年，展出20年来颁发的130件“年度设计奖”与47名“年度设计师”的作品。

网址：pda.designsingapore.org

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至六：9时—17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与了新加坡的城市发展，建设多个具代表性的地标。周年展揭露了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/

心邻共处

（至2027年4月6日，10时—20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九、10楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至五：10时—17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL