​【演出】

慈善音乐会：“VIVA Concerti: Where the Twain Shall Meet”

（27日，19时30分，滨海艺术中心音乐厅，门票：20元至1000元）

由陈子乐指挥新加坡大都会管弦乐团，庆祝VIVA成立20周年。中国钢琴家牛牛呈献八部协奏作品的选段，并兼任钢琴与小提琴独奏，为VIVA儿童抗癌基金会演出。

网址：sistic.com.sg/events/donaviva1026

【展览】

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时－19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

心邻共处

（至明年4月6日，10时－20时（星期一14时开始），新加坡华族文化中心，九楼、十楼前厅，免费）

新加坡华族文化中心呈献，精选陈俊杰摄影系列《楼下坐坐》的54幅作品，展现组屋桌椅独特的形态与亮丽的色彩。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/common-ground/

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至明年6月11日，星期一至星期五：10时－17时／星期六（至8月29日，之后最后一个星期六开放）：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：facebook.com/SCCCI.OFFICIAL

赖凤美：交汇

（至明年10月3日，10时－19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这名女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至31日，10时－22时，巴西立广场二楼（Pasir Ris Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选出喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

寻找与发现：“石虎在狮城”藏品展

（至11月29日，星期三至星期天：12时－18时（公假休息），Project Art Hunter，丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），四楼01号A，岌巴路37号，免费）

国家文物局博物馆总司长刘思伟策展，展出中国艺术家石虎的部分作品，涵盖石虎1970年代至2010年代的创作。

闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至明年1月26日，10时－18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/