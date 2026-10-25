【课程】

新加坡摄影学会11月开办智能手机摄影及数码摄影班。WhatsApp报名：96434387

【讲座】

新加坡天府会本月31日（星期六）下午2时至5时，在宗乡总会一楼礼堂举办“天府大讲堂—AI重塑世界：AI治理、安全风险、世界格局与未来生活”。主宾是前国会议员成汉通，并邀请马宁、喻豪勇教授及邱子殷发表演讲。报名网址：forms.gle/vrs7i2cCMhUZcsQ19

南洋学会与怡和轩俱乐部本月31日（星期六）下午2时30分至5时，在怡和轩二楼联办“中美关系新形势与东南亚的战略选择”讲座，岳健勇博士主讲。报名电邮：eehoehean@gmail.com／电话：62242678／WhatsApp：90021636

【活动】

新加坡中华总商会华语讲演会11月7日至9日，在印度尼西亚民丹岛Cassia Bintan Resort举办三天两夜出国培训课程——“高价值商务演示大师班”。报名电话：94876351／网址：sccci.org.sg/event/detail?slug=-21

新加坡许氏总会11月1日（星期天）上午11时，在壕林宫延德堂举行秋祭仪式，欢迎宗亲踊跃出席。电话：82235175、62221858／电邮：khohclan@singnet.com.sg

潮州文史学会与醉花林俱乐部举办第七届“来拼潮州话啦”潮语比赛，线上初赛（11月7日，星期六）、决赛（11月15日，星期天）。报名WhatsApp：80833566

南洋客属总会12月5日（星期六）下午1时30分至6时，在南洋客属总会礼堂举办“客家之声·情聚狮城”客家歌曲卡拉OK比赛大决赛，欢迎新、马、印的客家歌手参赛。本月30日（星期五）前提交报名表格及将两分钟至两分半钟的初赛视频发至WhatsApp：85186560。网址：facebook.com/NanyangHakkaFederation