【展览】

共绘新章：塑造新加坡华族历史文化馆巡回展

（至31日，10时—22时，巴西立广场二楼（Pasir Ris Mall），免费）

新加坡华族文化中心呈献，展览设有四个反馈区，让访客了解文化馆的展览内容与参观体验，并投选喜爱的内容支柱、呈现方式及观展收获，同时分享对新加坡华族文化的见解。

网址：https://singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/have-your-say-travelling-exhibition/

大墩美展

（至11月8日，星期一至六：10时— 18时／星期日：9时—13时，新加坡华侨中学文化中心，艺术展览馆，武吉知马路，免费）

精选60件历届“大墩奖”典藏作品，从水墨、书法、胶彩、油画、水彩，到版画、雕塑与工艺，在不同媒材与笔触之间，展现台湾当代艺术的多元风景。

谷口玛丽亚个展“后像”

（至11月22日，10时—19时，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），三楼第三展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出菲律宾艺术家谷口玛丽亚（Maria Taniguchi）知名的“砖画”系列、雕塑与影像作品。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/Maria-Taniguchi-Afterimage/

雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至六：9时－17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与了新加坡的城市发展，建设了多个具代表性的地标。周年展呈现了这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战。

网址：rsp.design/rsp70/

敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至2027年3月7日，10时－19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）

跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年​特展

（至2027年6月11日，星期一至五：10时－17时／最后一个星期六开放：10时－13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费 ）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/

赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时—19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks

《信天翁文件》：解密新马分家史”常设展

（常设展，10时－21时，国家图书馆大厦，十楼展厅，免费）

通过沉浸式叙事、新马分家过程的历史重现，以及建国元勋与关键参与者的第一手讲述，让观众更直观地感受新加坡走向独立的关键时刻。

网址：go.gov.sg/albatrosstickets（索票）