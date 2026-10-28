【演出】

《猫》音乐剧

（29日至11月22日，星期二至星期五：20时／星期六：14时、20时／星期天：13时、18时30分，滨海湾金沙剧院，门票：68元至238元）

音乐剧以一处奇幻垃圾场为舞台，讲述杰里科猫族在月光下齐聚“杰里科舞会”，轮流唱跳诉说自己的故事，等待领袖杜特洛内米选出一只猫，升往“九重天”展开新生命。

网址：bit.ly/4ekXfFr（购票）



不够南音

（30日和31日：19时30分（31日增演14时30分），新加坡艺术中心小剧场，门票：38元）

湘灵音乐社呈献，每场演出结束后，将举行一场演后交流会。

网址：sistic.com.sg/events/asif1026（购票）



歌剧“Lucia di Lamur”

（30日和31日：19时30分／11月1日：14时30分，新加坡艺术学院剧院（SOTA Drama Theatre），门票：68元、88元、108元、148元）

本地歌剧团体The Opera Pot呈献，把苏格兰经典歌剧《拉美莫尔的露琪亚》搬到1950年代马来亚与新加坡，以黑白电影、现场演唱与肢体剧场重新讲述这段悲剧，并融入比南利（P. Ramlee）电影与女鬼Pontianak意象。

网址：tinyurl.com/yp2husk8

【展览】

“华光异彩”淄博琉璃艺术展

（至31日，11时30分—17时30分，新加坡中国文化中心，二楼展厅，免费）

展出60余件作品，从传统工艺到当代创作，呈现淄博琉璃跨越历史的独特魅力与创新活力。

网址：cccsingapore.org/2026/09/12913/



李华弌个展“物我两忘”

（至11月21日，星期二至星期六：10时—19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin



闪耀四方：新加坡电视剧特展

（至2027年1月26日，10时—18时，新加坡华族文化中心，六楼创意室，免费）

追溯本地华语电视剧从1960年代至今的发展。展览汇集原剧戏服、文物、照片、杂志、多媒体装置及互动体验。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/singapore-tv-from-local-to-global-special-exhibition/



跨120：欢庆新加坡中华总商会成立120周年特展

（至2027年6月11日，星期一至星期五：10时—17时／最后一个星期六开放：10时—13时，中华总商会大厦，四楼展厅，免费）

除了回望中华总商会发展足迹，也介绍总商会促进新加坡社会、经济建设与文化传承所发挥的功能，同时展望它接下来秉持“华商精神”迈向未来，继续践行聚商惠民的使命。

网址：eventbrite.sg/cc/beyond-120-guided-tours-4849385/



赖凤美：交汇

（至2027年10月3日，10时—19时，国家美术馆，星展新加坡第三展厅，门票：公民与永久居民免费、其他20元）

回望这位女艺术家，从早年的璀璨锋芒到投身教学后的沉寂，梳理她在马来亚、新加坡与巴黎之间的艺术足迹，以及作品中交织的身份、时代与文化记忆。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/exhibitions/Lai-Foong-Moi-Crossings.html#featured-artworks



“《信天翁文件》：解密新马分家史”常设展

（常设展，10时—21时，国家图书馆大厦，10楼展厅，免费）

通过沉浸式叙事、新马分家过程的历史重现，以及建国元勋与关键参与者的第一手讲述，让观众更直观地感受新加坡走向独立的关键时刻。

网址：go.gov.sg/albatrosstickets（索票）