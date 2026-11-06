【演出】

新加坡芭蕾舞团当代舞季“Passages”

（6日和7日：20时（7日增演14时）／8日：13时、19时，新加坡艺术学院（SOTA Studio Theatre），门票：50元、65元）

新加坡芭蕾舞团将呈献2024年“新加坡创制”孕育出的“Pulse”，“Incomparable Beauty”和“Chant”，以及国际编舞家马修·尼南（Matthew Neenan）的全新作品“Soft Shall You Sleep”。

网址：bookmyshow.sg/en/events/PASSAGES（购票）

【展览】

“墨绘”沈板亮现代狮城彩墨展

（至15日，12时—18时，丹璞轩，岌巴路（Keppel Rd）39号，二楼01B号，免费）

展出本地第二代艺术家沈板亮的30幅近作，以独特的风格呈现文化记忆和人物的作品。

网址：facebook.com/TembusuArtGallery



物我两忘：李华弌个展

（至21日，星期二至星期六：10时—19时，季丰轩新加坡，一楼01号，美芝路30号，免费）

展出李华弌12件代表作，包括新加坡国家美术馆藏品《金顶洒松风（二）》（2024）。

网址：facebook.com/kwaifunghin



雅诗柏设计事务所70周年展：当设计遇上人文

（至12月31日，星期一至星期六：9时—17时（公假休息），市区重建局中心（URA）一楼，免费）

70年来，雅诗柏设计事务所参与新加坡的城市发展，建设多个具代表性的地标。周年展揭露这些特色建筑背后的创意构想与技术挑战：在乌节地铁站上方建商场，让星耀樟宜雨漩涡口避开轻轨列车……新加坡世界级城市建设的背后，正是跨专业团队敢于突破传统、打破常规的智慧与魄力。

网址：rsp.design/rsp70/



敦煌：佛教艺术与丝绸之路

（至明年3月7日，10时—19时（星期五21时结束），亚洲文明博物馆，票价：10元（本地公民和永久居民）、25元（其他））

亚博馆与敦煌研究院联办，展出91件展品，包括47个文物原件及22件临摹作品，当中第249窟的手绘壁画是一大亮点。 其余三个佛窟借助数码扫描与印刷技术进行复刻。

网址：acm.nhb.gov.sg/whats-on/exhibitions/sacred-caves-dunhuang-buddhism-and-the-silk-road（购票）



SAM馆藏：不定的现在

（至明年7月18日，10时— 19时，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，三楼四号展厅，岌巴路39号（Keppel Rd），公民和永久居民免费）

展出作品不设主题也不时换展，只提出一个简单问题：过去的作品如何帮助我们理解当下。

网址：singaporeartmuseum.sg/art-events/exhibitions/the-present-is-unstable



光影记：四位新加坡现代摄影家

（线上展览，国家美术馆，免费）

展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

网址：nationalgallery.sg/sg/en/storiesinlight.html

【其他】

OH! Open House“离开”：新松林火锯木厂

（7日，9时—11时／13时—15时／16时—18时，双溪加株5街，收费：68元）

本地独立艺术机构OH! Open House主办，围绕厂内材料及其背后的人物展开创作，探索锯木厂曾扮演的角色，以及对木材知识的数代积累。

网址：bit.ly/ohprogrammes（报名）