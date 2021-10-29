时记趣知 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 历时四年研发的Tank Must光电腕表除了采用光电表盘及非动物材质表带，还装载寿命长达16年的SolarBeat机芯。 字体大小: 小 中 大 在今年的“钟表与奇迹”线上表展，卡地亚展示了注入永续环保概念的Tank Must光电腕表。Tank Must光电腕表结合制表工艺，历时四年研发，除了率先采用光电表盘及非动物材质表带，还装载寿命长达16年的SolarBeat机芯，在这16年中只要让表盘接触光源，就可以确保腕表保持运作。此一卓越技术体现于罗马数字精巧隐密的穿孔，其开口让太阳能得以接触隐藏在表盘下的光伏元件中。研发团队耗时两年才让SolarBeat机芯得以生产使用，而Tank Must腕表就是首款获配备该先进机芯的表款。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 钟表特辑2021 卡地亚 时记趣知 天梭 一酷到底 藏家语录 钟伟国医生（63岁）