在今年的“钟表与奇迹”线上表展，卡地亚展示了注入永续环保概念的Tank Must光电腕表。

Tank Must光电腕表结合制表工艺，历时四年研发，除了率先采用光电表盘及非动物材质表带，还装载寿命长达16年的SolarBeat机芯，在这16年中只要让表盘接触光源，就可以确保腕表保持运作。此一卓越技术体现于罗马数字精巧隐密的穿孔，其开口让太阳能得以接触隐藏在表盘下的光伏元件中。研发团队耗时两年才让SolarBeat机芯得以生产使用，而Tank Must腕表就是首款获配备该先进机芯的表款。