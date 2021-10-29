卡地亚x巩俐 星代言

作为全球顶尖奢华品牌，要成为卡地亚的代言人当然得斤两十足。卡地亚最近宣布的最新全球高级珠宝大使巩俐，让人眼前一亮。

作为主演电影获得欧洲三大国际电影节最高奖项的女演员，巩俐对此次的新合作说：“作为殿堂级珠宝、腕表品牌，卡地亚自创立近175年以来不断超越自身，它带着好奇心、发现美的眼睛与独立思考的能力，不断探索着创意未知的可能性，这与我对待创作乃至生活的态度十分一致。卡地亚对文化、艺术的世界长期持续关注，它的独到见解让我深感共鸣。我非常期待作为品牌全球高级珠宝大使，在未来与卡地亚擦出更多火花。”