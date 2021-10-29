卡地亚x巩俐 星代言 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 亚洲影坛大姐大巩俐最近成为卡地亚的全球高级珠宝大使。 字体大小: 小 中 大 作为全球顶尖奢华品牌，要成为卡地亚的代言人当然得斤两十足。卡地亚最近宣布的最新全球高级珠宝大使巩俐，让人眼前一亮。作为主演电影获得欧洲三大国际电影节最高奖项的女演员，巩俐对此次的新合作说：“作为殿堂级珠宝、腕表品牌，卡地亚自创立近175年以来不断超越自身，它带着好奇心、发现美的眼睛与独立思考的能力，不断探索着创意未知的可能性，这与我对待创作乃至生活的态度十分一致。卡地亚对文化、艺术的世界长期持续关注，它的独到见解让我深感共鸣。我非常期待作为品牌全球高级珠宝大使，在未来与卡地亚擦出更多火花。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 钟表特辑2021 卡地亚 星代言 天梭 一酷到底 藏家语录 钟伟国医生（63岁）