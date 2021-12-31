春季换新床褥 睡出一夜好眠

一年之计在于春，投资于一张好的床褥，养精蓄锐，迎向更美好的明天。

PLQ Mall 开设新精品店 与你齐迎新春

冠病疫情唤起大家对健康的重视，也更注重居家环境的每一个细节。

人生有三分之一的时间在睡眠中度过，充足的睡眠让你保持一整天精力充沛，而优质的床褥正是一夜好眠的关键。去旧迎新为家居添购新品，挑选一张好的床褥，是不容忽视的环节。

喜迎新春，152年历史的美国床褥品牌席梦思（Simmons）在PLQ Mall开设最新精品店，继续扩大市场，走向群众。

新开张的精品店让消费者能亲身体验测试，与更多人分享好床褥与好睡眠的秘诀。更让人眼前一亮的是，新店橱窗设计以春天为主题。橱窗展示姹紫嫣红，春花绽放，天花板悬挂着一个大型弹簧，趣味带出品牌理念。

春季应当是一年当中睡得最舒服的时节，调整好睡眠也是春季养生的一大重点。与此同时，春季的英文是“Spring”，其实也是英文里弹簧的意思，带出席梦思招牌技术的特点。一语双关，在亮眼的橱窗里同框展示，提醒你好睡眠与好床褥的重要性。

走进精品店，温暖的光线、暗木色系装潢，欢迎你在舒适的环境中躺下来体验床褥，认识品牌的睡眠DNA。

店内中心的陈列区里展示了席梦思150多年来的发展历程，墙上的人体轮廓图片与DNA壁画展示品牌的宗旨与坚持——致力改善和提供更好的床褥，让每一个人都能找到最适合自己的产品。

认识睡眠DNA

席梦思的核心理念是“睡眠DNA”：终极睡眠（Definitive）、无敌好睡眠（Nonpareil）、巅峰睡眠（Apex），代表睡眠的最高境界。（图/Simmons）

床褥决定睡眠的质量，拥有深层平静而且无干扰的熟睡，才能让身体获得真正的休息。

席梦思的核心理念是“睡眠DNA”：终极睡眠（Definitive）、无敌好睡眠（Nonpareil）、巅峰睡眠（Apex），代表睡眠的最高境界。

席梦思高级行销经理黄彩萍进一步说明：“新的席梦思精品店展示了品牌的睡眠DNA。我们是终极睡眠的标杆，提供无干扰的优质睡眠，我们的顶级床褥经过特别设计，能够支撑每一种身材与体型。”

席梦思与其他床褥品牌的最大分别在于，品牌百多年来坚持同样的信念，精益求精。从1925年发明独立袋装弹簧技术至今，从未停止过研发的脚步，持续不断研发出最新技术于产品，提升床褥品质。席梦思床褥已成了优质睡眠的代名词。

精品店里让消费者可以一次过了解品牌旗下的各式床褥。这里陈列了12款床褥型号，提供多样化选择，包括从加拿大与日本进口的Beautyrest和BackCare床褥，顾客可以躺下来亲自一试，咨询专家的意见，挑选最适合的床褥。

这里也能找到各种相关用品，同一屋檐下满足顾客选购所有床上用品的需求。

新品推荐 综合最新科技

席梦思床褥适合所有的身材与体格，也备有五区不同重量的支撑力。加拿大进口的BackCare与Beautyrest两大系列，综合最新科技，选用通过美国CertiPUR-US认证的泡沫海绵，证实产品不含有害以及潜伏的危害物质，环保又健康。

BackCare Advanced系列

BackCare Advanced系列 床褥（图/SImmons）

此系列床褥提供五区支撑的独立袋装弹簧，并采用凉感凝胶海绵（AirCool Gel Foam），为身体降温透气，让你睡得更舒适。

Beautyrest Celestine Clouds床褥

Beautyrest Celestine Clouds床褥 （图/Simmons）

在家享受酒店的睡眠品质。这款床褥兼顾安稳承托与舒适感，带来六星级酒店的睡眠体验。它使用银纤维（Silver Fibre）与空气感海绵（AirFeel Gel），柔软海绵的开放式结构促进通风，品质卓越，舒适耐用。

Beautyrest Exceptionnel Rosehall床褥

Beautyrest Exceptionnel Rosehall床褥（图/Simmons）

这是顶级睡眠的黄金标准，床褥多了一层枕垫，使表层更加舒适柔软。这款床褥也采用了奢华的丝纤维（Silk Gel Fibre）与 凉 感 乳 胶 （Latexair Foam），迅速散热，提供无与伦比的奢华感。

岁末要选购新床褥？现在就到席梦思设在PLQ Mall 的全新精品店，让零售顾问为你提供专业的咨询吧！

Simmons Gallery PLQ Mall

地址：10，Paya Lebar Road, Paya Lebar Quarter Mall, #03-15, Singapore 409057

电话：65303368

时间：上午11时至晚上9时

【本文由Simmons呈献】