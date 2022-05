本地精致香氛品牌Scent by SIX的创办人李浩勋向来关注精神健康课题,希望能通过香氛帮助饱受精神疾病折磨的患者。品牌于2016年成立,自2020年起开始与新加坡心理健康协会(Singapore Association of Mental Health,简称SAMH)的病患合制香氛,“一路来我都有捐款给不同的团体,但始终觉得捐款的影响力没有那么大,想说若能举办一系列有意义的香氛工作坊,跟患者沟通,从而了解他们,这会更有意义,而他们也能通过工作坊受益。”这次Scent by SIX获颁新加坡金字品牌奖的潜质品牌奖,他认为这除了是对团队的认可,对于一起合作制造香气的SAMH病患也是一种鼓励。