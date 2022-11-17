以服务为本 善待亡者慰藉生者

在过去二三十年的时间里，人们对于殡葬业的印象有了很大的改变——服务更专业，收费较透明，一些业者投身公益，为贫困家庭和孤苦无依的独居者办理后事。这些都归功于本地殡葬业者精益求精，服务社区的专业精神。虽然目前业界还存在中介收费的乱象，年轻人想入行会面对亲友的阻力，但并不影响殡葬业者秉持专业理念，服务逝者走好人生最后一段路，给予活着的亲人莫大安慰。人们关注殡葬业的服务发展也是在测度社会文明的进步程度。

20世纪初期，新加坡华人殡葬业欣欣向荣，尤其是从中国南来打拼的人，有不少投入殡葬业，洪振茂生命礼仪创办人洪诗嘉就是其一。

小时候，对寿板店都带“洪”字感到不解。当见到洪振茂生命礼仪第四代接班人洪子谦（41岁）时，谜题终于解开。

在他位于大巴窑工厂区的Flying Home——一个专门为本地和外国人设立的礼体运输公司做采访。提起“洪振茂”三个字，本地殡葬业者无人不识，这家超过百年历史的老字号，可说是殡葬业的先驱。

洪子谦说，殡葬业从始至今都围绕着“服务”二字，为丧家打点一切。（萧紫薇摄）

洪子谦认为，这个行业从始至今都围绕着“服务”二字，为丧家打点一切。就如他创立的这个专门协助将礼体运送回国或运出国外的服务，也以服务为本，算是殡葬业较新兴的项目，在本地的规模可说数一数二，这是殡葬业演变进程的一个重要里程碑。

洪子谦也是洪振茂生命礼仪的副主席。说起本地殡葬业，不得不提“洪字辈”的寿板店。他说，曾祖父洪诗嘉早年从中国南安飘洋过海到新加坡打拼。“当时，他目睹在船上病逝的人没有一个恰当的殡葬方式，因此想到开创殡葬业来帮助有需要的人。”1912年，他在必麒麟街上段开设一家简陋的“洪振发寿板店”，专为华人社区服务。之后，这个行业逐步兴起，而一些当初跟着洪诗嘉南来打拼的洪姓同乡也选择自立门户，自此不少以“洪”姓命名的寿板店在全岛各处落地生根，把殡葬业发扬光大。

洪振发寿板店由他的叔伯辈经营，由于后代无人接手，后来也并入洪振茂礼仪公司。千禧年之初，公司易名为洪振茂生命礼仪，百年老字号在本地殡葬业具有标杆作用。

服务素质参差不齐

放眼本地殡葬业，服务可谓参差不齐。目前，本地约有60家设有实体店面的殡葬业者，而在网上提供殡葬礼仪服务的注册公司有数百家，林林总总，竞争激烈，一些只纯粹为“中介”角色，从中赚取一些利润。

对于收取中介费的做法，五福寿板店创办人郭绪泽（64岁）不表认同。他受访时指出，一些殡葬业的中介四处分派名片，待接到订单后，就转给殡葬公司去筹办丧礼，自己从中赚取中介费，无形中加重经济不宽裕家庭的负担，必须额外支付费用给第三方。

安祥殡葬礼仪创办人郑宇超认为殡葬业门槛低，谁都可以从事这行，服务参差不齐，收费差距大。（受访者提供）

安祥殡葬礼仪创办人郑宇超（30岁）也认同。他说，丧家跟他分享，有些殡葬业承办人的收费价目不明，有许多隐藏成本是承办丧礼前未说明的，而且费用不小，这让丧家感到不满。他说：“我们承办丧礼前，一定会把所有细节和费用跟丧家说清楚，尤其是一些法事所需的纸扎品如大纸房、汽车等，这些费用不能含糊。”毕竟丧礼只有一次，希望给丧家留下好印象。他也提出现今殡葬业最高和最低的收费差距大，这是行业面对的最大问题，业者必须正视并加以整顿。

郑宇超认为，面对竞争是好事，让业者能够精益求精，提高行业水平。而且，目前殡葬业的整体形象比过去更好。

不过，从另一个角度来看，这个行业的门槛低，谁都可以从事殡葬业，自由度太大。他听过一些承办者在道教和佛教的丧礼诵经仪式上，通过现成录音或youtube片段来取代僧人诵经，这是他无法苟同的。

积极转型服务多元

殡葬业的传承也是这行面对的关键挑战，因为很多人仍然无法面对“死”。一些业者找不到人接手，只好“寿终正寝”。不过，不少年轻人依旧能接下这个棒子，继续往前迈进。

洪振茂生命礼仪得以传承是因为给予有能力的人选经营的权力，同时开放给非家族成员加入，以提高企业的专业性。

洪子谦强调：“自己好还不够，大家好，市场好，对丧家也好，因此必须努力提高殡葬业的水平。”这些年，他努力传承，也用心改变现状。2012年底，他创立洪振茂基金，主要工作是通过公共教育和慈善事业，提高本地殡葬业水平和服务素质，加强公众尤其是年轻国人对于善终和死亡的认识，以及保存本地殡葬业的文化资产。

作为拥有超过60年历史的复兴寿板店第三代继承人，郑宇超对这个行业的前景充满期待。他的祖父在1960年代创立复兴寿板店，他自幼跟着父亲郑修锦（61岁）学习这个行业。大学电脑系毕业后他工作几年，之后于2018年自立门户，开创安祥殡葬礼仪，并担任董事。他说：“我选择这个行业，是受到父亲和祖父的影响，他们都有一颗奉献的心。”

富贵山庄集团首席业务发展总监冯健特说，随着时代改变，殡葬业已突破原有的既定印象，积极转型，走向更多元化服务策略。

踏入位于芽笼12巷的灵山寺，眼前一亮，心里对于殡葬业有了不同看法。成立于1990年的富贵集团，由马来西亚丹斯里邝汉光创办。而作为本地殡葬业界“新兵”的富贵山庄，则成立于2008年，位于旧蔡厝港路，提供一站式殡葬服务，包括骨灰位、神主牌位和殡仪配套。

冯健特指出，殡是丧礼，葬分土葬或火葬。1970年代之前，人们多选择土葬，那是依循具有5000年历史的道教殡葬礼仪。后来，人们开始采用佛教的火葬礼仪。现在，95%葬礼采用火化仪式。

1998年，新加坡政府宣布，蔡厝港所有坟墓的埋葬期仅为15年。2004年起入葬，或土葬超过15年的坟墓将被分批起坟。2017年7月18日，政府宣布将在该墓地起坟4万5500座华人坟墓，以便将来扩建登加空军基地，并在约两年前已完成整个起坟工作。起坟火化后，骨灰入塔，而现在是“墙葬”，即将骨灰安置在墙上的骨灰龛位，或可选择海葬，生态葬等。

援助弱势群体

五福寿板店创办人郭绪泽亲自设计数十款棺木，供丧家根据经济能力选择。（受访者提供）

无论是百多年前或是今天，殡葬业为丧家服务的本质不变，如何满足丧家需求才是立足之本。另外，业者也肩负社会责任。

郭绪泽10多岁踏入社会，在纺织业工作，也在寿板店兼职打工，帮助亲戚和朋友办理丧事，累积不少经验。他说：“我没有学历，但是对殡葬业有兴趣，因此在1994年创立五福寿板店，自此开始关怀与支援有需要的家庭。”平均一个月，他为义工团体或养老院提供三至五个免费施棺。

同样的，郑宇超受到父亲启发，积极寻找通过葬礼服务造福社区的方法。他说：“早几年，我们在乐龄活动中心等地方举办相关课程，讲解殡葬礼仪，包括如何制定持久授权书等，一些年长人士都觉得很有帮助。”他也跟社工合作，了解社区里有哪些贫困家庭或独居者，一旦病故，至少有人可以帮忙处理后事。在丧家最悲痛时，为有需要者伸出援手，更可体会赠人玫瑰，手留余香的意涵。

打破世俗传统

“白事不见红”，是洪振茂生命礼仪另一突破业界的举措，果敢地打破世俗传统，成为新加坡第一家推出“不收红包”政策的殡葬业者，以提高殡葬人员的专业水平。洪子谦说，不拿红包政策，是不论贫富都一视同仁得到一样优质的服务，在这个行业树立典范。

另外，他也成立新加坡雅歌丹砂公司，这是与瑞士Algordanza合资的企业，希望协助丧家将逝者骨灰提炼成为一颗具有永恒纪念价值的钻石，这也为殡葬业写下新篇章。

郭绪泽说，20多年前，从事殡葬业者不少属三教九流之辈，龙蛇混杂。随着时间推移，现在的业者受教育较高，服务水平也跟上时代步伐。

当年，除了新加坡殡仪馆，只有五福要求员工穿上制服。他说，这是形象，只有穿上制服后，大家才会更加尊重这份工作。

对于棺木，他特别偏爱，亲自设计40多种棺木让丧家选择，价格介于数百元至数千元不等。

一些年轻人从事殡葬业，还是面对家庭的拦阻。郭绪泽说：“曾有一个很好的年轻人，做事认真，爱好学习，但是只做了一个月，因为父母坚决反对而辞职。”今天的殡葬业已趋向专业化，他希望家长能让孩子有选择职业的自由，发挥所长。

郑宇超指出，从1980、1990年代至今，人们对殡葬业的看法有很大改变。以前，丧家看重与讲求丧礼习俗的传统仪式，例如入殓布置、礼仪礼节、法事仪式等，确保都要做对，逝者才得以安息，让子孙后代蒙福。现在，基本丧礼仪式和法事依旧保留，但是由于现代家庭单位比过去来得小，人数也少，一些道教丧礼仪式如开坛请圣、诵经礼忏、破地狱、游十殿、过金银桥、坐莲花、交经送亡等必须小型化和精简化。他说：“如果丧家只有一个或两个孩子，试想想要做那么大型的法事，体力根本吃不消。”一般上，小家庭的丧家都能接受简化版的丧礼仪式。

至于基督教和天主教的丧礼基本没多大变化，追思礼拜或弥撒简单而隆重。

冯健特看到人们已改变思想，更能接受在生前准备好后事，祈望后代添福添寿。（谢智扬摄）

富贵集团跟一般传统殡葬业不同，以预先规划殡葬服务为主要业务。冯健特说：“预先计划葬礼，可选择火葬或土葬，葬礼过程不一样，葬礼也将根据自己想要的方式进行，可免除后人的烦恼。”一些家庭成员的宗教信仰不同，经济能力也不一样，因此一旦父母去世，若没有事前规划葬礼仪式，家人可能会为此而争执不休。这些年，他看到人们已改变思想，更能接受“生基”（生命的根基）概念，即在生前已准备好后事，祈望后代添福添寿。

殡葬业以服务为宗旨，不是一份牟利工作，难以赚取高收入，人手一向吃紧。殡葬协会表示，这个行业不断面对人手短缺问题，目前正探讨制定统一培训系统，以留住和吸引人才，并提高行业素质。

不过，冠病疫情期间，凸显殡葬业的重要性，这有助吸引新人加入。

此外，殡葬业者也面对通货膨胀压力，成本今年以来已同比增加7%到15%。目前业者尽可能维持价格，但接下来情况若无改善，消费者的负担将加重。

行话

施棺： 捐赠棺材，属于一项善举。在民间说法中，一名死者膝下无后代子孙办理后事，善心人会“施棺”给死者入土为安。

捐赠棺材，属于一项善举。在民间说法中，一名死者膝下无后代子孙办理后事，善心人会“施棺”给死者入土为安。 生基： “生命的根基”概念，即在生前准备好后事，福延子孙。在原古，是用于祈福的一种设施，多用于感恩，也可自种生基。生基祈五福：长寿、富贵、康宁、好德、善终。

“生命的根基”概念，即在生前准备好后事，福延子孙。在原古，是用于祈福的一种设施，多用于感恩，也可自种生基。生基祈五福：长寿、富贵、康宁、好德、善终。 生态葬：也称“绿色殡葬”。生态葬是近年先进国家相继推广的殡葬观念，跟海葬概念不同。生态葬是在遗体火化后，将骨灰埋入特定生态葬园区的土中，有绿化环境和环保特点。

【本文首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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