龙舞狮体育会 逆流而上传承狮艺

“有华人处，必有舞狮”，这项民间艺术既是喜庆节日的祝贺重头戏，也是强身健体的武术竞技。本地舞狮文化一方面革新求存，在表演形式上迎合现代生活，一方面力求保留传统精粹，传承狮艺。尽管面对营运资金不足、练习场地缺乏、现代人休闲选择多的现实挑战，但舞狮的艺术魅力对年轻一代仍有号召力，狮团不会被时代淘汰。

每逢节庆或重大活动，总是会看到有舞狮助兴，舞狮被认为是能驱邪避害的吉祥瑞物，长盛不衰，历代相传。以前的舞狮，主要在神庙游行，祭拜祖先和神诞上表演，也为公司的开幕活动或宴会助兴，现在还多了国庆庆典的游行，民众俱乐部的宴会和中秋晚会，还有农历新年的贺岁活动等。本地的舞狮团随着时代转变，有的将创新元素融入传统舞狮表演，有的通过社交媒体招揽年轻一代成员加入，皆秉持着传承舞狮团的精神，极力推广这门传统表演艺术。

传统狮艺注入时代新元素

传统舞狮表演随着时代的变迁，也注入了创新的元素。

陈奕福说，现代舞狮表演在狮头加上LED灯饰，为传统表演注入新元素。（档案照）

竹云宫武术体育会会长陈奕福（53岁）说，现在舞龙舞狮的活动注入新颖七彩设计，让传统表演有新意。三四年前，狮头开始有LED灯饰，因为新加坡的舞狮团不少，需要脱颖而出，因此设计和制作新颖的狮头，晚上演出时也更加好看。他说：“现在的顾客要求更多，有时候须要跳出传统的框框。例如，公司开幕活动会希望有主题式的舞狮演出，像是韩国艺人朴载相（Psy）曾经风靡全球的骑马舞曲《江南Style》风格。舞狮团每逢农历新年也会配合不同的生肖，比如在虎年有团员扮演老虎的卡通人物，跟舞龙舞狮一起互动。”

陈奕福谈到，近年来，舞狮表演加入创意新元素，一方面希望吸引年轻顾客，另一方面也想吸引年轻人加入舞狮团。但老一辈比较喜欢传统的舞狮表演风格，因此他们既保留传统的，也推出创新的元素。

李福华指出舞狮团面对如何吸引年轻成员的挑战。（陈斌勤摄）

鹤山会馆总务李福华（61岁）说，他们倾向保留传统的舞狮表演，“传统的元素，对一些年轻人而言，可能会显得太保守。有些狮团采用现代科技，推出LED舞狮，加强吸引年轻人的亮点。又如跳桩比赛，它比较刺激，可能会吸引年轻人，但无法如传统的表演仪式能展现狮子的形态。”尽管现在有舞狮跳桩比赛，他们并不鼓励小朋友参加，因为有一定的危险。

鹤山会馆狮队是本地历史最悠久的狮队，先有狮团，再有会馆。1920年，鹤山人李怡生师傅创建“怡怡堂瑞狮团”，1939年加入鹤山同乡会，即鹤山会馆的前身。李福华说，先辈从中国来到南洋当苦力，也把家乡的娱乐活动带过来，即舞狮表演。他谈到舞狮造型的进化，以前舞狮的狮头没有羊毛，狮背也比较长，后来改小、改短。如果狮背较长，舞狮在闯关和采青时比较费时。

鹤山会馆狮队是本地历史最悠久的狮队。（陈斌勤摄）

鹤山狮艺历史悠久，源自佛山狮艺，在佛山狮艺的基础上，不论造型、锣鼓、舞法都做了创新，特别在舞法上的狮型猫步，既有狮子的雄强威猛，又具猫的活泼可爱，表演细腻。

舞狮团面对新挑战

本地舞狮团面对的挑战中，要如何吸引年轻一代是共同的课题。

陈奕福指出，要找到对舞狮舞龙有兴趣，肯学这门艺术，而且家长也不反对的并不容易，因为跳桩有一定的危险。现在的跳桩表演难度比以前高，为了吸引观众，要能展示出狮子的灵活和矫健。他说，尽管舞狮团的团员有减少的趋势，但不至于会被淘汰，因为还是有年轻人对这门表演艺术感兴趣，挑战就在招揽有兴趣和潜能的新学员。

李福华谈到，以前老一辈的观念是舞狮团只收鹤山人，到1950年代做出改变，为了吸引年轻人而开放给有兴趣者。他说：“吸引年轻人参加狮团是个挑战，因为新一代的娱乐选择多，比以前更难招募年轻人，难免有传承的隐忧。而且以前师傅会打骂徒弟，现在骂的话，有的学生就不去上课了。”尽管如此，他认为，狮团不会被淘汰，因为还有需求，而且是传统习俗，只是要面对成员多寡的问题，还有如何吸引和留住年轻成员的挑战。

武术龙狮总会促进团结

新加坡武术龙狮总会同样面对资金不足、训练场地受限、后继无人重重挑战。

新加坡武术龙狮总会秘书长黄镜元（55岁）受访时谈到新加坡武术龙狮总会的创立背景。新加坡在1960年代建国初期，一些不法分子利用无知的青少年，在一些武术团体里进行非法活动。他们纠众闹事，引起武术团体间的纠纷。建国总理李光耀当时提议成立一个总会带领这些团体，旨在减少摩擦，将它们团结起来，促进武术运动的共同发展。新加坡全国国术总会于1967年成立，1991年更名为新加坡全国武术总会，2008年改名为新加坡武术龙狮总会，不但反映舞龙和舞狮团体包括在总会麾下，也加强领导新加坡武术、舞龙和舞狮活动的健康发展及弘扬中华文化。目前，总会有359个属会会员。

黄镜元说，多年来各龙狮团体多面对营运资金不足窘境，收入仅靠农历新年期间采青活动及到各个公司机构演出。近两三年由于疫情关系，更是雪上加霜，活动锐减。在训练场地方面，由于租金高涨，龙狮团体只能缩小租用面积，使得团员在训练上受到限制。此外，训练有噪音问题，每当鼓乐一响起，投诉电话就接踵而来。在人才流失方面，疫情使得年轻团员练习少，许多团员因为有了新嗜好而放弃舞龙舞狮。但各个团体都尽力寻找解决方法，在逆境中生存下来。

黄镜元认为，要吸引年轻人参加，舞狮活动可从社区做起。（叶振忠摄）

黄镜元说：“武术、舞龙、舞狮是华族传统运动，有着悠长的历史，也是中华文化的精华。它在新加坡这个多元种族、多元文化、多元宗教的国家里蓬勃发展。总会和其领导下的各个武术、龙狮团体不遗余力积极推展武术和舞龙舞狮活动，在传承中华文化方面作出了卓越的贡献。”

总会积极定时举办各个级别的武术、龙狮教练、裁判课程，以统一及提升国内武术、龙狮教练、裁判的水平，帮助提升各个团体的领导能力。在龙狮方面，总会每年9月学校假期，会在乌节路义安城广场主办全国舞狮锦标赛，今年已是第26届。

黄镜元认为，要吸引年轻一代参加龙狮活动，可从社区做起并大力推广，例如民众俱乐部和学校，在传承上没有问题。

掌故

●采青：舞狮庆贺店铺开张或庆祝新年，采青是必备项目。

相传“采青”有“反清复明”之意，缘于清代统治者施行暴政，激起群众义愤，百姓反清活动风起云涌，将南狮称为醒狮就有暗示人民应该觉醒之意。采青有“采清”与“踩清”的谐音，含有推翻清朝的含意。之后，采青变成娱乐升平的狮艺表演的一个环节。“青”普遍用生菜，一般是取其意头，因生菜跟“生财”谐音，也有“生猛”之意。采走生菜进入店铺，象征店铺开张以后生意兴隆。

为了增加娱乐性，会把生菜及利是（红包）于店内天花板或者门上高高地悬挂起来，狮在“青”前舞数回，表现犹豫，然后一跃而起，把青菜一口“吃”掉，再把生菜“咬碎吐出”，再向大家致意。

●点睛：点睛是南狮传统习俗之一，历史悠久，蕴藏着吉祥喜庆之意。

一般新的狮头扎成还没有启用前，要举行点晴仪式。在古代，富贵人家请狮子，都要求狮队扎作新狮子，在舞狮之前举行点睛仪式，由邀请狮队的主人点睛。主人来到雄狮面前，妙笔数落，分别在狮子的双目、额和舌头三处点上殷红朱砂漆，随即礼成。

一般认为，南狮点睛之举能使每个狮子都充满希望和祝福，点睛后的狮子才有生命。一般点六下，取“六六大顺”之意。

●大头佛：“大头佛”指的是广东人在过节舞狮时，戴和尚面具，身穿长衫，手执葵扇在前面逗狮的人。由于舞狮时，总是由“大头佛”在前面引路，后面才跟着出现舞狮和敲锣打鼓的一大群人，这群人看起来都是由“大头佛”引来的，由此引申出用“大头佛”形容带来一大串麻烦。

【本文首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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