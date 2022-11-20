新加坡百货业百花齐放 开创购物天堂的春天

百货公司提供的购物经验，既满足人们衣食住行所需，也为许多家庭创造美好回忆——到百货公司婴儿部、玩具部选购礼物，到化妆专柜挑选彩妆护肤品，到服装部给心爱的人精选上班配件，到居家部品尝美食会特色小吃……百货业服务包罗万有，各有专攻消费群。冠病疫情暴发前，业者已投入科技革新，启用迎合时代潮流的零售管理新模式，结合实体和网络世界，满足现代人休闲和社交的综合体验。

摩登的新加坡是购物天堂，国人的共同爱好之一就是逛街购物。乌节路百货公司林立，百花齐放，各自叙述新加坡百货业的故事，反映社会的变迁。

追溯起来，新加坡百货业的发展有上百年历史，最早期的是然利直（John Little，1842年开业）和罗敏申（Robinsons，1858年开业）。走过殖民地岁月、1930年代世界大萧条，到历经二战的蹂躏，百货业一度停摆，但随着人们生活逐渐上轨道，零售经济再次发展起来。

日本的崇光百货，曾在新加坡引领风骚。（档案照）

百货业在20世纪八九十年代蓬勃发展，有土生土长的品牌，还有来自日本、法国和香港的过江龙，好不热闹。可惜有的品牌如崇光（Sogo）、八佰伴（Yaohan）等，后来因种种原因撤离新加坡市场。

今年欢庆60周年的奥奇，走多代同堂、老少咸宜的购物路线。 （图/受访者提供）

目前在本地营业的百货公司有新加坡品牌诗家董（TANGS）和奥奇（OG）、创立于印度尼西亚的美罗（Metro）、日本的高岛屋（Takashimaya）和伊势丹新加坡（Isetan Singapore）、中国的BHG和英国的玛莎（Marks & Spencer）。

各自发展特色

百货公司都走一站式路线，物品一应俱全，但并非千篇一律，而是各自发展出特色。

历史悠久，今年欢庆90周年的诗家董百货别具代表性。创办人董俊竞1923年从中国移民到新加坡，1932年于里峇峇利路（River Valley Road）开了他第一家店面，1958年于乌节路开设第一家百货公司。后来生意扩大，1982年诗家董乔迁至现址，即乌节路和史各士路交汇处，以紫禁城宫殿为建筑风格，成为了乌节路的标志建筑。除了售卖服装、电器、居家用品，乌节路诗家董（TANGS at Tang Plaza）旁也建起了新加坡万豪酒店（Singapore Marriott Hotel）。

诗家董1980年代建造的商场，已成乌节路地标之一。（图/受访者提供）

美容、服装和居家部，都是诗家董的强项。美容专柜汇集各国际美容品牌，还有Christian Louboutin Beauty等奢华品牌。购物逛累了，还可到TANGS at Tang Plaza四楼美容护理专区，享受知名美容品牌开设的spa及脸部护理服务，品牌有Aesop、Rationale、Lancôme、La Mer等。

诗家董的美容部有多个国际知名美妆专柜。（图/受访者提供）

诗家董一直大力支持本地品牌，积极推动本地时尚发展。比如独家售卖In Good Company、GINLEE Studio、Anothersole、Yacht 21、Marilyn Tan Jewellery等服饰，美容品牌方面，近期有Glowfully的快闪店。

诗家董发言人说：“之前，有不少设计师与顾客互动的机会，比如GINLEE Studio曾举办活动为顾客示范如何制作出品牌的标志性皱褶设计。这样的体验受到欢迎，也是无可取代的实体店体验。”今年8月，诗家董与本地服装品牌Yacht 21举办推介会，推售品牌与银发模特王美燕合作的胶囊设计系列Y21x@grey_evolution，让顾客与品牌设计师何芷慧会面。

一直强调互动元素的诗家董，居家部门的烹饪示范，也是招牌活动之一，总吸引慕名前去的顾客，非常热闹。让人满载而归的，是现场学习了食谱心得，还能选购最新的厨房用具。

发言人补充，疫情之后，人们对居家用品的需求提高。更多人重燃对烹饪和烘焙的兴趣，享受在家下厨吃饭，因此诗家董将增加更多居家用品和厨房用具。

另一人们熟悉的百货品牌奥奇今年庆祝第60周年，走多代同堂、老少咸宜的购物路线。相信很多人会有这样的记忆，大人带着孩子到奥奇珍珠坊购物；大人逛着服装部，孩子往玩具文具部窜，摸摸看看各种各样美丽新奇的玩具文具。上个世纪七八十年代，到奥奇二楼的咖啡厅吃西餐，是当时十分时髦的一件事。

奥奇珍珠坊的购物天桥，是新加坡最早的购物天桥。（图/受访者提供）

说起来，很多人对玩具部印象深刻，早期它就在奥奇珍珠坊的购物天桥处，那是新加坡最早的购物天桥，非常宽阔，能容纳一整个零售部门，另一端连接珍珠大厦。

这些年发展下来，奥奇保留特色部门如儿童母婴部，多年来吸引年轻妈妈光顾，从婴孩用品到童装和玩具，应有尽有。服饰方面，以鞋子区货品最齐全，曾经还以鞋子尺码分类摆设，但已随时代需求变化而调整商品展示。

不变的是奥奇的亲切服务，发言人说：“很多售货员在奥奇服务多年，和顾客建立起了关系，购物多一份亲切感。有的顾客来逛街购物，见到相熟的售货员就问，有没有新货，想约朋友一起来买东西。”

邻里新战区

新加坡的百货业者当中，除了本地企业，日本商号如伊势丹新加坡和高岛屋在本地市场深耕经营，其特色是售卖强打日本美食、服饰等。

伊势丹独家进口日本时尚品牌如Toni Pons和Cache Cache，还有精致首饰Imayo。日本美食更对准新加坡人的口味，定时举办的美食活动如北海道节、樱花节，口碑反应良好。

伊势丹定期举办的日本美食活动已成招牌。（档案照）

今年庆祝在新加坡开业第50周年，伊势丹发言人说：“很开心能和新加坡一起走过50年，尤其近期克服难关对抗疫情，但还能在超市部门和网店继续为顾客服务。”众所周知，日本企业透过"omotenashi"（omote指面对公众时的面貌，nashi则是毫无保留的意思）体现款待精神，伊势丹百货也以此待客。

市区人潮多，百货公司先在市区站稳脚步后才转战邻里，如伊势丹在实龙岗和淡滨尼开业。另一家本地百货公司myCK则是一开始就是从邻里扎根发展。

myCK百货公司在多个邻里开业。（档案照）

创办人洪振群早年清贫，与大哥等五兄弟早上在巴刹摆地摊，奋斗多年后合伙创办双鱼集团，后因经营理念不合而离开，1997年创办CK集团。目前，myCK百货全岛有12家分店，大多开设在邻里组屋区。

myCK特色是以极具竞争性的价格提供各种生活用品，如服装、护肤品、卫浴用品及家居用品，并拥有多个自家品牌，为许多家庭节省不少开销。

开辟网上平台 线上线下同步购物新体验

2020年，拥有162年历史的老字号罗敏申百货公司宣布结业，让许多国人唏嘘。去年，在新公司Canningvale Australia接手带领下，罗敏申重返新加坡市场，但这回换了全新方式，只经营网店。罗敏申转手转型的故事，恰恰反映了近年来网购发展如何改变实体零售购物的局面。

过去几年，本地其他百货品牌其实也积极跟上科技步伐，全渠道零售（Omni Channel Retailing）已成为营运管理方针。全渠道零售是指企业整合不同渠道的销售方式，满足顾客购物、娱乐和社交的综合体验需求。

诗家董算是先锋之一，2015年开设了网店和手机应用，顾客在网上下单后可亲临店面取货。奥奇除了自家网店也进军电商平台Shopee和Lazada。伊势丹百货发言人认为电子化有好处，电商平台和伊势丹手机应用有助扩大顾客群，加强宣传和互动，而且可以减少纸张和塑料用量，更环保。

纵然科技带来网购便利，但受访百货业者指出，实体购物体验是无法被取代的，这也是它们坚守并努力强化的卖点。因此，提升购物体验和服务素质，是当务之急。

已消失的百货业商号

然利直百货公司是新加坡最早的百货公司，图中地点是莱佛士坊，摄于1960年。（档案照）

最早于新加坡开业的百货公司然利直（John Little）2017年结业，结束在新加坡174年的营业历史。这些年来，在新加坡进场离场的百货商号有哪些？

曾经家喻户晓的英保良（Emporium）集团东方百货，是由林道信和林道荣两兄弟所创设的百货公司集团，1960年代在新加坡起家，主打中国货，与当时洋人专营的大型百货公司“打对台”。东方百货1966年在莱佛士坊开业，距离罗敏申几步之遥，前者打着价廉物美的中国货品，后者是高端洋货专卖场。

位于宏茂桥中心，英保良集团旗下的东方百货公司外观。百货公司顶层为东方大酒楼。（档案照）

英保良的东方百货鼎盛时期有超过30家分店，遍布多个组屋区，可说是开创了新加坡百货业的新时代。当时，英保良集团旗下也经营超市和餐馆，走在时代前端，开创了集合零售及餐饮的做法。可惜在上个世纪八九十年代经济不景气的冲击下，东方百货在1990年代末走入历史。

其他过江龙来自法国、日本和香港，都曾为新加坡百货业写下精彩篇章。

老字号罗敏申百货2020年宣布结业时，人们涌去排队购物。该品牌现以网店模式回归新加坡市场。（档案照）

曾进驻本地的日本百货公司，当时都颇有规模，八佰伴1974年在本地开业，许多人对曾经坐落在狮城大厦的八佰伴，印象深刻，很多家庭周末都到那里逛街。后来八佰伴乘胜追击在百汇广场、汤申大厦、武吉知马开了分店，但最后因母公司破产，1998年结业。

大丸百货曾经落户亮阁长达20年。（档案照）

1980年代，日本崇光百货曾以来福士城为营业据点，后来才由罗敏申接手，而大丸百货（Daimaru）则曾经落户亮阁（Liang Court）长达20年。两者后来因本地营业表现不理想而结业。

20世纪八九十年代，法国百货业行尊“老佛爷”（Galeries Lafayette）曾两度来开业，但都以失败告终。它的法国同行春天百货（Printemps）也曾在1980年代初进军本地，在乌节路开店，但经营约六年便撤走。

香港高档百货公司连卡佛（Lane Crawford）1994年进军本地，但营业三年后就因亏损而撤离，商场建筑连卡佛坊更名为会德丰广场（Wheelock Place）。1980年代，“瑞兴”（Shui Hing）以纽约高档购物体验的形式在乌节路开门营业，但只维持三年。

行话

全渠道零售（Omni Channel Retailing）： 指企业整合不同渠道的销售方式与顾客互动交流，除了实体商店，还有促销摊位、产品目录、社交媒体、大众传媒、客户服务中心、上门服务、网站等，针对不同生活方式的顾客群与不同习惯的购物者，采用不同形式的互动与沟通管道。

指企业整合不同渠道的销售方式与顾客互动交流，除了实体商店，还有促销摊位、产品目录、社交媒体、大众传媒、客户服务中心、上门服务、网站等，针对不同生活方式的顾客群与不同习惯的购物者，采用不同形式的互动与沟通管道。 点击提货（Click and Collect）： 消费者可以网购商品，然后到实体店和百货公司取货，省去店里排队的麻烦及送货上门的等候时间。

消费者可以网购商品，然后到实体店和百货公司取货，省去店里排队的麻烦及送货上门的等候时间。 视觉陈列（Visual Merchandising）：这是一种视觉营销，可分内部和外部陈列，也称为店内设计和橱窗陈列。通过商品组合的颜色、摆设、道具等，吸引消费者注意力走进百货商场，激发购物行为。

【本文首刊于2022年11月13日联合早报《新加坡故事》特辑】

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